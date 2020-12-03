Telefon internet hızı nasıl arttırılır

Google’ın site hızı denetleyicisi, standart bir 3G bağlantısı kullanarak mobil site hızınızı analiz edebilir. Google Chrome “Inspect Element” kullanarak sitenizi kendiniz de test edebilirsiniz. Sitenizin yüklenmesinin ne kadar sürdüğünü görmek için orta düzey veya alt düzey mobil cihazlar arasından seçim yapın. Ayrıca “Performans” seçeneğine tıklayarak sayfa yükleme sürenizi de kaydedebilirsiniz. Yusufsever’in haberine göre, site kullanıcınızın ilk göreceği içeriğe, daha sonra muhtemelen görecekleri içeriğe göre öncelik verilmelidir. Bu nedenle, sayfanın en üstündeki içerik, sayfanın altındaki içerikten önce yüklenmelidir. Sunucunuzun yazılımını ve yapılandırmasını iyileştirerek sunucu yanıt sürenizi en aza indirebilirsiniz.

Telefonun internetini hızlandırmanın yolları neler?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın.

Bulunduğunuz konum internet yavaşlamasına neden olabilir.

Kullanmadığınız uygulamaları devre dışı bırakın yada telefondan kaldırın.

Telefonda bulunan VPN uygulamasının bağlantısını kesin yada devre dışı bırakın.

Ağ bağlantısını kontrol edin.