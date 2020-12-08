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Teknoloji Telefon Hafıza Kartı Fiyatları
Teknoloji

Telefon Hafıza Kartı Fiyatları

Telefon Hafıza Kartı Fiyatları ne kadar? SD kart fiyatları güncel telefon kartı fiyatları. 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB SD kart seçenekleri fiyatları haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:04:00 -
Telefon Hafıza Kartı Fiyatları

SD kart olarak da ifade edilen telefon hafıza kartı özellikle cep telefonlarımızda müzik, fotoğraf, video gibi içeriklerin depolandığı bellektir. Dijital depolama kullanımında en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden olan hafıza kartları 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB ve 512 GB, 256 GB ve 128 GB kart için 4K UHD video desteği bulunan gibi çeşitlere sahip. İşte güncel hafıza kartı fiyatları...

Telefon Hafıza Kartı Fiyatları

 

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