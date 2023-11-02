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Yerel Telefon dolandırıcısı altınlarla Aksaray’da yakalandı
Yerel

Telefon dolandırıcısı altınlarla Aksaray’da yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 08:14:00 -

Eskişehir’de kendisini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak telefonla insanları dolandıran şüpheli Adana’ya kaçarken Aksaray’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir ilinde kendisini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp insanların isimlerinin suç örgütüne karıştığını belirterek telefonla dolandıran Halil B. (24) birçok insanı aynı yöntemle dolandırdı.

Kimisinden para, kimisinden ziynet eşyası alan dolandırıcı yakalanacağını anlayınca Eskişehir’den Adana’ya gitmek için şehirlerarası yolcu otobüsüyle yola çıktı.

Eskişehir Emniyetinin şahsın kaçtığını belirlemesi üzerine durum Aksaray Emniyetine bildirildi.

Bunun üzerine Aksaray polisi harekete geçerek plakası belirlenen yolcu otobüsünü Aksaray - Adana Karayolunda bulunan bir tesiste buldu. Otobüste yapılan aramada şüpheli Halil B. insanlardan dolandırdığı 3 altın bilezik, 1 kolye, 3 çeyrek altın, 4 altın yüzük, 1 altın bileklik ve bir miktar nakit parayla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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