  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Telefon dolandırıcıları bu kez çiftçileri hedef aldı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçilere banka hesabına para yatırmaları istenen yanıltıcı mesajlar konusunda uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemesin" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:32:40 -
Telefon dolandırıcıları bu kez çiftçileri hedef aldı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçilere banka hesabına para yatırmaları istenen yanıltıcı mesajlar konusunda uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemesin" dedi.


İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "İl Müdürlüğümüze aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon mesajı kullanılarak vatandaşlarımızdan bir banka hesabına para yatırmaları istenmektedir. Yanıltıcı bu mesajların İl Müdürlüğümüzle hiçbir alakası yoktur. Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemesi uyarısında bulunuyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı