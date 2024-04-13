Teleferiktekiler can çekişirken CHP’li Muhittin Böcek restoranda böyle eğleniyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye gece uçuş kabiliyetine sahip Jandarma helikopteri gönderildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazayla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini ve kazanın tüm yönleriyle araştırılacağını ifade etti. Antalya Valiliği, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanlardan 96'sının kurtarıldığını bildirdi.

MUHİTTİN BÖCEK BÖYLE EĞLENİYOR

Antalya’da teleferikte can pazarı yaşanırken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in katıldığı bir yemeğe ait görüntüler, ev sahipliği yapan restoran sahibi tarafından saat 21:30’da paylaşıldı.

İçkili bir restoranda dostlarıyla eğlenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’in , teleferik mağdurlarının yardım beklediği saatlerde böyle eğlenmesi tepki ile karşılandı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Antalya Platformunun İnstagram sayfasından yaptığı paylaşım şöyle;

“Muhittin Böcek teleferik kazası öncesi oturduğu mekandan çıkış yaparak olay yerine gelerek incelemeler yaptı ve açıklamalarda bulundu. Restaurant sahibi ise O anları teleferik kazası sonrası kurtarma esnasında paylaşınca tepki aldı ve paylaşımını sildi.”

Restoran sahibi gelen tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı kaldırdı.

CHP ARAŞTIRMA HEYETİ GÖNDERECEK

Öte yandan CHP, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasını araştırmak üzere, genel başkan yardımcıları ve 10 milletvekilinden oluşan bir heyetin görevlendirildiğini bildirdi.

AKILLARA İMAMOĞLU’NU GETİRDİ

Muhittin Böcek’in teleferik mağdurlarına ilgisiz kalması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar nedeniyle felaket yaşanırken, Sarıyer'deki bir balıkçıda yediği yemeği akıllara getirdi.