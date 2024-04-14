Teleferik faciasında sıcak gelişme! 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Antalya Konyaaltı'nda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı teleferik kazasında yeni bir gelişme yaşandı. Facia sonrası gözaltına alınan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Konyaaltı ilçesi Sarısı mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Anet A.Ş'nin Genel Müdür Vekili B.S, ile Anet iş güvenliği uzmanı M.A, mekanik mühendisi O.E, taşeron bakım şirketinin sahipleri R.T. ve S.T, şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y, mekanik bakım sorumluları S.K, K.K, O.K, Ö.E, makine teknisyeni H.A. ile iş güvenliği uzmanı T.Ü.A. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edildiler
Şüphelilerden tekniker A.A'nın ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Zanlılar, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
600 metrede yükseklikte kurtarma çalışmaları sürüyor! O bebek teleferikten böyle kurtarıldı