Tele 1'de İmam Hatip düşmanlığı yaptılar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda Ahmet Yener'i başkan olarak seçti. Yeni 5 üye ile birlikte görev süresi devam eden üyeler arasından Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt seçildi. Ancak, Yener'in YSK Başkanı olması, Tele 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ ve program ortağı Emre Kongar'ı rahatsız etti. Kongar, Yener'in imam hatip lisesi mezunu olduğunu vurguladı. Yanardağ ise imam hatip mezunlarının yüksek görevlere geldiğine dair bir modelin oluşmaya başladığını söyledi ve YSK Başkanı Ahmet Yener'i hedef aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanlığına Ahmet Yener seçildi. Yeni 5 üye ile görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt arasından gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda Ahmet Yener, YSK Başkanı oldu.

İmam hatip mezunu olması rahatsız etti

Yener'in YSK Başkanı olması, Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve program ortağı Emre Kongar'ı rahatsız etti.

Yener'in imam hatip lisesi mezunu olduğunu söyleyen Kongar, "İlginç görüntüler ortaya çıkıyor. YSK Başkanı muhakkak iyi bir hukukçudur kuşkum yok. Çok iyi bir eğitim görmüş, hukuk fakültesi mezunu tabi imam hatipten bu fakülteye gitmiş. Daha da ilginç bir tarafı var." diye konuştu.

2014 seçimlerinin legal olmadığını söyledi

YSK başkanının imam hatip mezunu olmasını hazmedemeyen Kongar, "2014 seçimlerinde herkes 'Ekmek için Ekmeleddin' diye aday olur mu dedi, onun da etkisi olabilir tabi de oradaki sorun Recep Tayyip Erdoğan gibi demir pençeli bir başbakanın görevlerinden istifa etmeden aday olmasıdır. Sorumlusu da YSK'dır." diyerek Başkan Erdoğan'ın adaylığının 'legal' olmadığını öne sürdü.

Yanardağ tüm nefretini ortaya döktü

Bu sözler sonrasında araya giren Yanardağ ise, "Kaç tane yüksek yargı organı var. Danıştay, Sayıştay, Yargıtay ve YSK... En üstte Anayasa Mahkemesi var tabi. Dört yüksek yargı kurulu en son itiraz mercii temyiz görevi görüyor. Yüksek yargı kurumundan ikisinin başkanının kardeş olması enteresan." diye konuştu.

2021'en bu yana Sayıştay Başkanı görevini yürüten Metin Yener'i hedef alan Yanardağ, "Metin Yener'e baktım. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuş. Siyasal bilgiler de hukuk dersi almış olabilirler. 1972 doğumlu, oldukça genç. Gazi Üniversitesi öncesindeki eğitiminden hiç söz edilmemiş. O da imam hatipli olabilir. Bunun önü açıldı artık olabilir" ifadelerini kullandı.

İmam hatip mezunlarının yüksek görevlere geldiğine vurgu yapan Yanardağ, "Böyle bir model oluşmaya başladı" diyerek rahatsızlığını bir kez daha dillendirdi. Sözlerinin devamında YSK Başkanı'nı bir kez daha hedef alan Yanaradağ, "Özel bir biçimde kayrılıp tırmandırıldığına dair iddialar var." diye konuştu.