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Gündem Tel Rıfat ve Münbiç'te öldürülen terörist sayısı 57 oldu
Gündem

Tel Rıfat ve Münbiç'te öldürülen terörist sayısı 57 oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-15 11:33:00 -

Kahraman Mehmetçik Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 16 teröristi etkisiz hale getirdi.

Hain teröristler için güvenli bir bölge yok.

Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi, sınır ve sınır ötesinde terörle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.

Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri, bu kez Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başarılı bir operasyona imza attı.

Bu kez güzel haber bir kez daha Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Böylelikle etkisiz hale getirilenler listesine yenileri eklendi.

 

Öldürülen terörist sayısı 57 oldu

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi.

Öte yandan operasyona ilişkin görüntüler de paylaşımda yer aldı.

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