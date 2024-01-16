  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pakistan, Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili yeni karar aldı! SİHA'ya ortalığı karıştıracak bir entegrasyon yaptılar

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na olay yanıt! 'Büyükelçilerle mi...'

2023'ün profili ortaya çıktı! Hangi bölge hangi ilanı yayınlardı! İşte o sektörler

Fatih Portakal emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son duyumu son kez açıkladı: Hepsini bir anda verebilirler

Esra Erol'da Türkiye'yi ayağa kaldıracak olay! 'İncirlik'teki ABD'li askerlere çocuklar satılıyor'

Putin'in Avrupa'ya gizli saldırı planı belli oldu: İşte 3. Dünya Savaşı senaryosu

Türkiye'den 6. nesil savaş uçağı kararı! Süpersonik hıza ulaşacak... Tarih verildi

Ne Filistin, ne Suriye! İsrail'den o ülkeye hava saldırısı

Togg -20 derecede test edildi! Sonuç 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Türkiye'den müthiş BAE ve Rusya atağı!
Gündem Tel Aviv'de İsrail protestosuna sert müdahale!
Gündem

Tel Aviv'de İsrail protestosuna sert müdahale!

Yeniakit Publisher
2024-01-16 23:01:00 -

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan gruba polis müdahale etti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarına tepki gösteren bir grup, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de protesto düzenledi.

Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan grup, "Katliamı durdurun" yazılı pankart açtı.

Polis, grubu dağıtmak için müdahalede bulundu. Polis, grubu "halkın duygularına zarar verdiği" gerekçesiyle dağıttığını açıkladı.

Gazze kasabı Netanyahu'dan 'ateşkes' açıklaması
Gazze kasabı Netanyahu'dan 'ateşkes' açıklaması

Gündem

Gazze kasabı Netanyahu'dan 'ateşkes' açıklaması
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya Müslüman Alimler Birliği'den Gazze hamlesi
Dünya Müslüman Alimler Birliği'den Gazze hamlesi

Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği'den Gazze hamlesi

Washington'da Gazze yürüyüşü!
Washington'da Gazze yürüyüşü!

Gündem

Washington'da Gazze yürüyüşü!

Dünya çapında boykot çağrıları yapılıyordu! Starbucks'tan şok eden 'Gazze' açıklaması! Hadi oradan be
Dünya çapında boykot çağrıları yapılıyordu! Starbucks'tan şok eden 'Gazze' açıklaması! Hadi oradan be

Gündem

Dünya çapında boykot çağrıları yapılıyordu! Starbucks'tan şok eden 'Gazze' açıklaması! Hadi oradan be

Siyonist alçaklar Gazzelilerin evinde bir de hırsızlık yapıyor!
Siyonist alçaklar Gazzelilerin evinde bir de hırsızlık yapıyor!

Gündem

Siyonist alçaklar Gazzelilerin evinde bir de hırsızlık yapıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23