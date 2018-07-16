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Tel Abyad'daki PYD/YPG flamaları değiştirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentine daha önce asılan PYD/YPG flamaları, daha küçükleriyle değiştirildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 22:18
Tel Abyad'daki PYD/YPG flamaları değiştirildi

Akçakale'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad'ın yüksek yerlerine, daha önce ABD bayrakları asılmıştı.

FLAMALAR İNDİRİLDİ, DAHA KÜÇÜKLERİ ASILDI

Bir süre sonra kaldırılan bu bayrakların ardından yerine PYD/YPG flamaları asıldı. Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nden de görülen flamalar, bugün indirilerek yerine daha küçükleri asıldı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 22:18
  1. Tel Abyad
  2. Şanlıurfa
  3. PYD
  4. YPG
  5. PKK

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