  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tel Abyad'da patlayıcı maddeler ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:02:29 -
Tel Abyad'da patlayıcı maddeler ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da 2 top mermisi ile havan mühimmatı, antipersonel mayını ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü YPG/PKK'nın eylemlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Tel Abyad ilçe merkezinde yapılan aramada 2 top mermisi, bir havan mühimmatı, bir antipersonel mayını ile bir yangın söndürme tüpüyle hazırlanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Ekiplerin, bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı