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Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normalleşiyor

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ve Resulayn'da günlük hayatın normale döndüğü gözleniyor.

19 Ekim 2019 Cumartesi 07:37
Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normalleşiyor

Tel Abyad'da terörün izleri hızla siliniyor

Tel Abyad sakinleri, Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan ilçelerinde günlük hayatlarına kesintisiz biçimde devam ederken, geçici olarak gidenlerin de dönüşü sürüyor. Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Tel Abyad'da hayatın akışı hızla normale dönüyor. ( AA - Anadolu Ajansı )

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ve Resulayn'da günlük hayatın normale döndüğüne ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad sokaklarındaki esnafın kepenklerini açarak, çalışmaya başladığı, halkın alışveriş yaptığı anlara yer verildi.

Resulayn sokaklarında çekilen görüntülerde ise Türkiye'nin gönderdiği yardımların Mehmetçik tarafından bölge halkına teslim edildiği ve Mehmetçik'in çocuklarlar birlikte olduğu anlar yer aldı.

 

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 07:37
  1. Barış Pınar Harekatı
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Resulayn
  4. Tel Abyad
  5. Anadolu Ajansı

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