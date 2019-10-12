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Tel Abyad alındı mı? Tel Abyad’a girildi mi?

Barış Pınarı Harekatında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu’nun terör örgütü PKK-PYD’ye yönelik Fırat’ın doğusunda başlattığı operasyonda ilerlemeler devam ediyor. Büyük bir öneme sahip olan Rasulayn öğlen saatlerinde terör örgütü PKK’nın elinden alındı. Resulayn’ın alınmasından sonra sıra Akçakale'nin karşısında yer alan Tel Abyad’a geldi. Türk askeri havadan ve karadan obüslerle terör hedeflerine yerle bir ederken Suriye Milli Ordusu da Tel Abyad’ı kuşattı. Peki Tel Abyad alındı mı? Tel Abyad düştü mü? Tel Abyad’a girildi mi?

12 Ekim 2019 Cumartesi 19:35
Tel Abyad alındı mı? Tel Abyad’a girildi mi?

Barış Pınarı Harekatında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu’nun terör örgütü PKK-PYD’ye yönelik Fırat’ın doğusunda başlattığı operasyonda ilerlemeler devam ediyor. Büyük bir öneme sahip olan Rasulayn öğlen saatlerinde terör örgütü PKK-PYD’nin elinden alındı. Resulayn’ın alınmasından sonra sıra Tel Abyad’a geldi. Türk askeri havadan ve karadan obüslerle terör hedeflerine yerle bir ederken Suriye Milli Ordusu da Tel Abyad’ı kuşattı. Peki Tel Abyad alındı mı? Tel Abyad düştü mü? Tel Abyad’a girildi mi?

Barış Pınarı Harekatı Son dakika haberi. Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 459 oldu." denildi.

Resulayn alındı şimdi gözler Tel Abyad'da

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtı Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale ile Resulayn’ın karşısındaki Ceylanpınar’dan eşzamanlı olarak başlatıldı. Bugün öğlen saatlerinde Resulayn’de meskun mahali girilirken, gözler Tel Abyad’a çevrildi. Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü PYD işgali altındaki çok sayıda noktada denetim sağlandı. Tel Abyad'ın etrafı birkaç mahalle hariç kuşatıldı. Tel Abyad’ın düşmesi artık an meselesi.

Mehmetçik Tel Abday'a bildiri attı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'da Arapça ve Kürtçe yazılı broşürler dağıttı. Broşürde "Terör örgütlerinin kaldığı yerlerde kalmayınız. Terör örgütü PKK/PYD'nin yanında savaşmayın. Barışı sağlamak için buradayız. Yıllarca terör örgütleri yüzünden çok kötü olaylar yaşadık, bizim hedefimiz onlar. Size zarar vermeyeceğiz. Dertlerin, hüzünlerin bitmesi ve bölgeyi terörden temizlemek için çabalıyoruz" ifadeleri yer aldı.

 

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 19:35
  1. Ordu
  2. Tel Abyad alındı mı?
  3. Tel Abyad’a girildi mi?
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