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Spor Tekvandoda Antrenör Gelişim Semineri çevrim içi gerçekleştirildi
Spor

Tekvandoda Antrenör Gelişim Semineri çevrim içi gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 20:12:23 -
Tekvandoda Antrenör Gelişim Semineri çevrim içi gerçekleştirildi

ANKARA (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonunun 2020 faaliyet programında yer alan Antrenör Gelişim Semineri tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen seminere yaklaşık 2 bin antrenör katıldı.

Toplam 4 grupta oturumlar halinde gerçekleştirilen seminerde Ankara, İzmir ve Konya'dan canlı bağlantılarla antrenörlere video konferans yöntemiyle son gelişmeler görüntülü olarak anlatıldı. Katılım ücretinin alınmadığı seminerde yer alan antrenörler, 2021 yılı için antrenörlük vizelerini yapma hakkı da kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, canlı bağlantıyla katıldığı semirde yaptığı konuşmada, 2021 yılının 2020'den daha iyi geçeceğine inandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hastalık en çok da bizleri birbirimizden alıkoydu. Her sene birlikte yaptığımız gelişim seminerimizde bu defa sizlere video konferans yoluyla seslenmek durumunda kaldım. Bu sıkıntılı sürecin bir an evvel geçmesi en büyük dileğimiz. 2020 yılı planladığımız gibi camiamız için çok iyi bir şekilde başlamıştı. Maalesef mart ayından itibaren tüm dünyayı koronavirüs pandemisi esir aldı. Başta olimpiyat ve paralimpik oyunları olmak üzere birçok spor organizasyonu ertelendi ya da iptal edildi. Bizim her zaman nihai hedefimiz, sporun zirvesi olan olimpiyat ve paralimpik oyunlarıdır."


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