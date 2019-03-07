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Tekvandocuların yeni durağı Hollanda

- Tekvando Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Hollanda Açık Turnuvası'nda mücadele edecek

07 Mart 2019 Perşembe 09:06
Tekvandocuların yeni durağı Hollanda


ANKARA (AA) - Milli tekvandoncular, Hollanda Açık Turnuvası'nda olimpiyat puanı arayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD Açık Turnuvası'nda 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli takım, bu kez Hollanda Açık Turnuvası'na katılacak.

Eindhoven kentinde büyükler kategorisinde 9 Mart'ta gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye'yi 7'si kadın, 5'i erkek olmak üzere toplam 12 sporcu temsil edecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Hollanda Açık Tekvando Turnuvası'nda tatamiye çıkacak milli sporcular şunlar:

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İrem Yaman, İkra Kayır (62 kilo), Nafia Kuş (73 kilo), Sude Bulut (+73 kilo)

Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Yunus Sarı (80 kilo), Hasan Can Lazoğlu (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:06
  1. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  2. Hollanda Açık Tekvando Turnuvası
  3. tekvando

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