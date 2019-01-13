Tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak13 Ocak 2019 Pazar 11:19
ANKARA (AA) - Büyükler ve gençler kategorilerinde yarışan tekvandocular, Konya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda madalya arayacak.
Türkiye Tekvando Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konya 11 gün boyunca tekvando müsabakalarına ev sahipliği yapacak.
Gençler Türkiye Şampiyonası, 15-20 Ocak tarihlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde, Büyükler Türkiye Şampiyonası ise 21-25 Ocak tarihlerinde Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Müsabakalar, gençler kategorisinde 10'ar, büyüklerde ise 8'er sıklette gerçekleştirilecek.
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