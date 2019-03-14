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Tekvandocular Belçika sınavında

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda Belçika Açık Tekvando Turnuvası’na katılacak.

14 Mart 2019 Perşembe 11:31
Tekvandocular Belçika sınavında

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda Belçika Açık Tekvando Turnuvası’na katılacak.


Belçika Açık Tekvando Turnuvası 16 Mart tarihinde Lommel kentinde düzenlenecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na 20 puan dağıtan turnuvaya 50’in üzerinde ülkeden bin 700 civarında sporcu katılacak. 2019 yılına çok iyi bir başlangıç yapan ve katıldığı tüm turnuvalarda elde ettiği başarılarla göz dolduran milli tekvandocular, Belçika’da da bu başarılarını devam ettirmek istiyor. Teknik Direktör Ali Şahin yönetimindeki Türkiye Tekvando Milli Takımı’nda 8’si kadın, 5’i erkek olmak üzere 13 sporcu bulunuyor. Sakatlığından kurtulan milli tekvandocu Nur Tatar Askari de 2019 yılındaki ilk müsabakasına Belçika’da katılacak.



Şahin: "İyi sonuçları sürdürmek istiyoruz"


Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Belçika’dan en iyi sonuçlarla dönmeyi hedeflediklerini belirterek, “2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde kritik bir dönemeçteyiz. Sporcularımız 2019’a çok iyi başladı ve aynı şekilde devam ediyor. Önce ülkemizde daha sonra ise Amerika ve Hollanda’da yapılan organizasyonlarda iyi sonuçlar aldık. Belçika’da bunu sürdürmeyi hedefliyoruz. Çok yoğun bir takvimin içinden geçiyoruz. Teknik ekibimize ve sporcularımıza güveniyoruz. En iyi sonuçları alarak ülkemizi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.


Türkiye Tekvando Milli Takım kafilesinde şu sporcular bulunuyor:



Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kg), Zeliha Ağrıs (53 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg), İrem Yaman (62 kg), İkra Kayır (62 kg), Nur Tatar Askari (67 kg), Nafia Kuş (73 kg), Sude Bulut (+73 kg)


Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kg), Hakan Reçber (63 kg), Yunus Sarı (80 kg), Hasan Can Lazoğlu (87 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kg)

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:31
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