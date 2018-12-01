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Tekvando: Avrupa Yıldızlar Şampiyonası

- Milli sporcu Özge Özbey, İspanya'da düzenlenen şampiyonada bronz madalya kazandı

01 Aralık 2018 Cumartesi 20:27
Tekvando: Avrupa Yıldızlar Şampiyonası


ANKARA (AA) - Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Özge Özbey, bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği tarafından İspanya'nın Marina d'Or bölgesinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde erkekler 49, 53 ve 57 ile kızlar 51 ve 55 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi.

Kızlar 51 kiloda mücadele eden Özge Özbey, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye, şampiyonada üçüncü gün sonunda 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalyaya ulaştı.

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 20:27
  1. Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası
  2. bronz madalya
  3. Özge Özbey
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