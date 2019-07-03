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Tekstil firması gençlerin iş kapısı oldu

Muş’un Sungu beldesinde 4 aydır faaliyet yürüten tekstil firması hem gençlere iş kapısı oluyor hem de Muş ekonomisine yılda 1,5 milyon TL girdi sağlıyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:29
Tekstil firması gençlerin iş kapısı oldu

Muş’un Sungu beldesinde 4 aydır faaliyet yürüten tekstil firması hem gençlere iş kapısı oluyor hem de Muş ekonomisine yılda 1,5 milyon TL girdi sağlıyor.


Sungu Belediyesine ait ek hizmet binasını kiralayan tekstil firmasında üretilen deniz şortları, Amerika ve Almanya’ya ihraç ediliyor. Muş merkez, ilçeler ve köylerden servislerle alınan işçiler, burada hem istihdam ediliyor hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Günde 2 bin 200 adet deniz şortu üreten tekstil işçisi genç kızlar, bir yandan da çeyizlerini hazırlıyor.


Tekstil firmasını ziyaret eden Sungu Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk, tekstilin gençlere iş istihdamı sağladığını söyledi. Başkan Gürtük, “Belde nezdinde açılan tekstil firması gençlere iş istihdamı sağlıyor. Gençler burada kötü alışkanlıklardan uzak tutuluyor. Nasip olursa bu gibi alanları genişleteceğiz. Bu tekstil firmasının içinde bulunduğu alan belediyemize ait. Yatırımcı firmamız bize burada tekstil açma konusunda teklifte bulundu. Bizde memnuniyetle karşıladık. Şu anda yaklaşık 100 gencimiz burada istihdam ediliyor ve hazır vaziyette çalışıyorlar” dedi.


Hasköy ilçesinden gelerek tekstilde çalışan Berivan Özüpak da, “13 kardeşiz. Hasköy’den her gün buraya geliyorum. Eğer burada çalışmasam evde otururum. Burada şort yapıyoruz. Çalışmaya geldim. Yeni başladığım için diğer elemanlara göre daha az şort üretiyorum. Burası iş kapım oldu” ifadelerini kullandı.



Muş’un ekonomisine 1,5 milyon TL katkı


İşletme sahibi Hamdi Kılıç ise Muş’ta 2010 yılında giyim üzerine faaliyete başladıklarını söyledi. 4 aydan bu yana Sungu beldesinde faaliyet yürüttüklerini ifade eden Kılıç, “Burada 100 çalışan personel var. DAKA gibi, İŞ-KUR gibi kurumlardan destek alıyoruz. Hedefimiz ileriye dönük burayı geliştirmek. Şu anda ihracat yapıyoruz. İhracatımız genelde Avrupa’dır. Burada ekseriyet olarak deniz şortu dikiyoruz. İhracatlarımız Almanya ve Amerika’ya yapılıyor. Buranın kapasitesi 200 kişidir. Biz bunu hedef haline getirdik. Bunu uygulamak için adım adım ilerlemekteyiz. 100 haneye girdi sağlanıyor ve dolayısıyla bu bin kişiyi etkiliyor. Buranın faaliyeti Muş’un ekonomisine ise 1,5 milyon TL katkı sağlıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:29
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