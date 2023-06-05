Tekstil devi iflas etti! 9 bin mağaza 6 ay içinde kapacak
Almanya'nın en büyük giyim mağazalarından biri olan Peek & Cloppenburg istifa etti. Bu İstifanın ardından 9 bin mağazanın daha kapanması bekleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Almanya'da iflas dalgası büyüyor.
Ülkenin en büyük zincir giyim mağazalarından Peek & Cloppenburg'un iflas başvurusu sonrası Alman Perakendeciler Birliği, bu yılsonuna kadar 9 bin mağazanın daha kapanmasını beklediğini açıkladı.
Worms Üniversitesi Ticaret Uzmanı Jörg Funder, "İnsanlar daha az alışverişe gidiyor. Kar edemeyen mağazalar kapanmak zorunda kalıyor" dedi.