  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tekstil devi iflas etti! 9 bin mağaza 6 ay içinde kapacak
Ekonomi

Tekstil devi iflas etti! 9 bin mağaza 6 ay içinde kapacak

Yeniakit Publisher
2023-06-05 10:10:00 -
Tekstil devi iflas etti! 9 bin mağaza 6 ay içinde kapacak

Almanya'nın en büyük giyim mağazalarından biri olan Peek & Cloppenburg istifa etti. Bu İstifanın ardından 9 bin mağazanın daha kapanması bekleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Almanya'da iflas dalgası büyüyor.

Ülkenin en büyük zincir giyim mağazalarından Peek & Cloppenburg'un iflas başvurusu sonrası Alman Perakendeciler Birliği, bu yılsonuna kadar 9 bin mağazanın daha kapanmasını beklediğini açıkladı.

Worms Üniversitesi Ticaret Uzmanı Jörg Funder, "İnsanlar daha az alışverişe gidiyor. Kar edemeyen mağazalar kapanmak zorunda kalıyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23