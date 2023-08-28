  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ödemeyen aracını satamayacak!

Tam anlamıyla Çin'den 8 milyon TL’lik çıkış: HONGQI E-HS9 için Türkiye satış bilgileri: Talebe göre İstanbul'a gelecek

Türkiye'de resmen kuruldu! Avrupa'dan Çin'e kadar başka ülkede yok... Birçok ülke kapımızı çalacak

Herkesi yarı yolda bıraktı! Her devrin satanı

Alman medyasında yeni iddia ortaya çıktı: Kuzey Akım boru hattı saldırısını tam 6 kişi Ukraynalı yaptı diyerek duyurdu

Alman devinden Türkiye duyurusu! Tam anlamıyla şaşkınlar...Talebe yetişemiyorlar, süreyi uzattılar

Türkiye'nin doğalgaz, enerji sektöründe rolü artıyor: Resmen harekete geçti! ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Yapıcıoğlu: Müfredatımızı sil baştan gözden geçirecek bir eğitim devrimine ihtiyacımız var

İstanbul'un hemen dibinde doğalgaz olabilir! Apar topar harekete geçildi, rezervin büyüklüğü ortaya çıktı

Acı haberi MSB duyurdu! Pençe–Kilit Operasyonu bölgesinden bir şehit haberi daha geldi
Gündem Teksas'a dönen Çeşme'de Emniyet ve Jandarma'dan ortak operasyon
Gündem

Teksas'a dönen Çeşme'de Emniyet ve Jandarma'dan ortak operasyon

Yeniakit Publisher
2023-08-28 13:52:00 -
Teksas'a dönen Çeşme'de Emniyet ve Jandarma'dan ortak operasyon

Çeşmeli turizmciler yaşanan silahlı saldırı olaylarından dolayı mağdur olduklarını dile getiriyordu.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki sorumluluk bölgelerinde hafta sonunda yaptıkları uygulamalarda, çok sayıda iş yeri ve araç denetlenirken birçok vatandaşın da GBT'si sorgulandı. Jandarma ekipleri arama kaydı olan 31 kişiyi yakalarken, polis ekipleri de "Akrep" tabir edilen silah ile 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirdi.
Turizm cenneti Çeşme'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve tepkilere neden olan silahlı saldırı olaylarının ardından, kolluk kuvvetlerince ilçedeki vatandaşların huzur içinde tatil yapabilmeleri için güvenlik tedbirleri ve denetimler arttırdı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25-26 Ağustos tarihlerinde, 31 iş yeri ve 310 aracı denetlerken, 612 kişinin de GBT sorgulamasını yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 2 işletmeye ‘Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu'na muhalefetten idari işlem, 1 işletmeye de adli işlem gerçekleştirildi. Bir işletmedi ki 5 şahıs hakkında ise "Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi" suçundan adli işlem yapıldı.

Tabancalar ve uyuşturucu madde ele geçirildi


Devam eden denetimlerde Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçatı'daki bir işletmede 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis ekiplerinin gözaltına aldıkları ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk ettikleri 3 kişi adli merciler tarafından serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin Ilıca Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde ise bir işletmede, "Akrep" tabir edilen silah ele geçirildi. Polis ekiplerinin gözaltına alarak adliyeye sevk ettikleri 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Arama kaydı olan 31 kişi yakalandı


Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, İl Jandarma Komutanlığı personellerinin desteğiyle 4 gün boyunca sorumluluk bölgelerinde sıkı denetim gerçekleştirdi. 279 personelle, 10 mahallede, 33 farklı noktada, huzur ve güven için denetim yapan jandarma ekipleri, 9 bin 212 kişinin GBT sorgulamasını yaparken, arama kaydı olan 31 kişiyi yakaladı. 3 bin 538 aracı da denetleyen jandarma ekipleri, toplam 142 kişiye ve araca cezai işlem uyguladı. Jandarma ekipleri, 8 işletme hakkında da ‘mevzuata aykırı faaliyet’ göstermeleri nedeniyle idari işlem başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23