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Dünya Teksas Seçiminde Siyonist Bush Ailesi kararını verdi
Dünya

Teksas Seçiminde Siyonist Bush Ailesi kararını verdi

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Teksas Seçiminde Siyonist Bush Ailesi kararını verdi

Eski ABD Başkanı George W. Bush’un kızı Barbara Bush ile kardeşi Neil Bush, Teksas’ta Demokratların Senato adayı James Talarico’ya destek verdiklerini açıkladı.

Eski ABD Başkanı George W. Bush’un kızı Barbara Bush ile kardeşi Neil Bush, Teksas’ta Demokratların Senato adayı James Talarico’ya destek verdiklerini açıkladı.

ABD’nin Teksas eyaletinde 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin simge ailelerinden Bush hanesi içinde beklenmedik bir kırılma yaşandı. Eski Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush’un kızı Barbara Bush ve erkek kardeşi Neil Bush, Demokrat Senato adayı James Talarico’ya destek vereceklerini açıkladı.

 

Barbara Bush’tan Bağış

The Hill gazetesinin haberine göre Barbara Bush, Demokrat aday Talarico’yu destekleyen “Lone Star Rising PAC” adlı siyasi eylem komitesine 2 bin 500 dolar bağışta bulundu. Bu adım, ABD’de iki parti arasındaki siyasi hatların giderek keskinleştiği bir dönemde Cumhuriyetçi siyasi mirasın simge ailelerinden birinin safları dışına çıkması olarak büyük yankı uyandırdı.

Neil Bush: “Paxton’ın Sicili Endişe Verici”

Eski Başkan George W. Bush’un erkek kardeşi Neil Bush da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Talarico’ya destek verdiğini duyurdu. Neil Bush, açıklamasında Cumhuriyetçi aday Ken Paxton’ın başsavcılık dönemindeki sicilinden duydukları endişeyi dile getirerek Talarico’nun kamu hizmetine yaklaşımına hayranlık duyduğunu vurguladı.

“İlkeler Sadakatin Önüne Geçmeli”

Neil Bush, Cumhuriyetçi değerlere hâlâ önem verdiğini vurgularken parti içinde yaşanan değişime yönelik derin kaygılarını da paylaştı. “Cumhuriyetçi Parti içinde bireysel siyasi liderlere duyulan sadakatin ilkelerin önüne geçtiği” kaygılarını taşıdığını belirten Bush, bu gerekçeyle parti çizgisinin dışına çıkma kararını aldığını ortaya koydu.

 

Bush Ailesinin Siyasi Ağırlığı

George W. Bush, 1995-2000 yılları arasında Teksas valiliği, 2001-2009 yılları arasında ise iki dönem ABD cumhurbaşkanlığı yaptı. Ailenin Teksas’taki siyasi mirası ve Cumhuriyetçi çevrelerdeki ağırlığı göz önüne alındığında, Bush hanesi içindeki bu kopuşun sembolik önemi salt bir bağış ya da sosyal medya açıklamasının çok ötesine geçiyor.

Talarico’ya Karşı Paxton

Mayıs 1989 doğumlu Demokrat aday James Talarico, Aralık 1962 doğumlu Cumhuriyetçi aday Ken Paxton’a karşı Teksas Senatosu koltuğu için yarışıyor. Paxton, daha önce de hukuki tartışmalar ve kovuşturmalarla gündeme gelmiş bir isim olarak Teksas siyasetinin en tartışmalı figürleri arasında yer alıyor.

Ara Seçimlerde Kritik Tablo

3 Kasım’daki Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 35 koltuğu için sandığa gidilecek. Kongre’nin kontrolü tartışmalı olduğu bu seçimde Teksas gibi geleneksel olarak Cumhuriyetçi bir eyaletteki her kırılma, ulusal siyasi dengeyi etkileyebilecek bir faktör olarak mercek altına alınıyor.

ABD Basınında “Aile İçi Çatlak” Yorumu

ABD basını bu gelişmeyi, onlarca yıldır Cumhuriyetçi Parti ile özdeşleşmiş Bush ailesi içindeki görüş ayrılıklarının somutlaşması olarak değerlendirdi. Analistler, kurumsal Cumhuriyetçiliğin ve eski parti elitlerinin mevcut Cumhuriyetçi Parti ile yaşadığı ideolojik kopuşun bir göstergesi olduğunu vurguluyor.

 

Geleneksel Cumhuriyetçilik ile Yeni Dalga Arasında

Bush ailesinin bu hamlesi, kurumsal Cumhuriyetçi gelenekle Trump dönemiyle şekillenen yeni parti kimliği arasındaki gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı. Neil Bush’un “ilkeler sadakatin önünde gelmelidir” vurgusu, Cumhuriyetçi Parti içindeki kitlesel sadakat kültürüne yönelik açık bir eleştiri olarak ABD siyasi gündeminde geniş yankı buldu.

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