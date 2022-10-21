Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları önlenebilir mi?

Yeni Akit Ankara

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, “Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının tanımı; toplam iki kez en iyi kalite embriyo transferine rağmen işlem sonrası gebeliğin elde edilememesidir” dedi.

Tüp bebek başarısını etkileyen en önemli faktör nedir?

Tüp bebek başarısını etkileyen en önemli iki faktör embriyo kalitesi ve rahim içi dokusunun yapısıdır.

Başarıyı artırabilmek adına rahim ile ilgili neler söyleyebiliriz?

Rahim şekli, iç dokusu ve yapısı bizler için çok önemlidir. Rahim iç dokusunu bozan polip, miyom benzeri yapılar ile perde benzeri yapısal bozukluklar, tüplerin normal yapısında olmaması, rahim duvarının ince olması gibi sebepler tüp bebek başarısını etkileyen önemli sebeplerdendir. Bizler rahimdeki durumları rahim filmi ile rahatlıkla ortaya koyabiliriz. Rahim iç yapısını yapacağımız histereskopik ve yine tüplerde göreceğimiz durumları da laparoskopik işlemlerle çözebilmemiz mümkündür. Rahimin hem alan, hem de iç dokusu anlamında transfere tam anlamıyla hazır olması gerekir.

Kadının yaşı önemli

Peki embriyo kalitesi anlamında neler söyleyebilirsiniz?

Embriyo kalitesini etkileyen faktörler ise; kadının yaşı ve yumurta kalitesi, erkeğin sperminin şekil yapısı, kadın ve erkeğin genetik yapısıdır. Çiftler her zaman tüp bebek tedavi sürecinde birlikte değerlendirilmeli, hiçbir detay gözden kaçmamalıdır. Bu da bizlere başarıyı getirir. Kadın yaşı çok büyük önem taşır. Bu sebeple çiftlerin vakit kaybetmemeleri, beklemeden çocuk istemi oluştuğunda hekime başvurmaları gerekir. Kadın yaşı ile birlikte yumurta rezervi sayısı ve kalitesi anlamında ciddi düşüşler olacaktır. Bunu yaşamamak gerekir. Yine yaş ile birlikte genetik bozukluk görme riski de artar. Bizler yaşı ileri kadınlara yönelik genetik tanılı tüp bebek işlemi yaparak şansımızı artırabiliriz.

Bunlar dışında yapılabilecek başka tedavi şekilleri var mı?

Bağışıklık ve pıhtılaşma faktörleri, çikolata kisti, kadında guatr, diyabet, obezite vb. kronik hastalık varlığı gibi durumlar da başarıyı düşürebilen durumlardandır. Bizler bu durumları gördüğümüzde bunlara yönelik tedavi planlamaları yapmaktayız.

Akdeniz tipi beslenme önerilir

Beslenme şeklinin tüp bebek tedavisinin başarısında etkisi var mıdır?

Elbette. Seçilen sağlıklı beslenme şekli bizler için çok önemlidir. Direkt olarak sperm ve yumurta kalitesi beslenme şeklinden etkilendiği için Akdeniz usulü beslenmeyi çok önemsiyoruz. Zeytinyağı bazlı beslenme, sağlıklı tohumların tüketimi, kırmızı meyveler bu anlamda başlıca ürünler sayılabilir. Bunun dışında alkol ve sigara tüketimi özellikle bu dönemde mümkün mertebe kısıtlanmalı, hatta kullanılmamalıdır. Trans yağlar içeren ve paketli hazır ürünler tüketilmemeli, yine özellikle bu dönemde bol sıvı tüketilmelidir.