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Teknosa’dan kazandıran bilgi yarışması

Teknosa, dijital bilgi yarışması Teknoquiz ile 100 TL indirim kazandırıyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:19
Teknosa’dan kazandıran bilgi yarışması

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, kazandıran dijital bilgi yarışması Teknoquiz’i yaz konseptli özel içeriğiyle yeniden düzenliyor. Yarışmada belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru cevap vererek testi tamamlayanlar; Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da geçerli bin TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:19
  1. Sabancı Holding
  2. Teknosa
  3. dijital bilgi yarışması Teknoquiz

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