Teknosa’dan kazandıran bilgi yarışması Teknosa, dijital bilgi yarışması Teknoquiz ile 100 TL indirim kazandırıyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, kazandıran dijital bilgi yarışması Teknoquiz’i yaz konseptli özel içeriğiyle yeniden düzenliyor. Yarışmada belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru cevap vererek testi tamamlayanlar; Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da geçerli bin TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor.

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