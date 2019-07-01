Teknosa’dan kazandıran bilgi yarışması
Teknosa, dijital bilgi yarışması Teknoquiz ile 100 TL indirim kazandırıyor.01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:19
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, kazandıran dijital bilgi yarışması Teknoquiz’i yaz konseptli özel içeriğiyle yeniden düzenliyor. Yarışmada belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru cevap vererek testi tamamlayanlar; Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da geçerli bin TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor.
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