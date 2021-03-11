Teknosa'dan kârlılığı arttıracak hamle

TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, sermaye artırım kararlarından mali yapılarına ve dijitalleşme hamlelerine kadar pek çok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürcan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kritik adım

Sabancı Holding iştiraki olarak 2020’de halka açıldık.

2021 Şubat ayında sermayemizi 91 milyon lira arttırarak 110 milyon liradan 201 milyon liraya çıkarma kararı aldık. Bu karar çok ama çok önemliydi.

Sermaye artışıyla 273 milyon lira nakit girecek.

Kuşku yok ki sermaye artışı, kârlılığımıza olumlu katkıda bulunacak ve 2021’de 80 milyon lira yatırım yapma planımızı süratle devreye sokmamıza imkân tanıyacak.

2020’de başarılı bir grafik ortaya koyduk. Pandemiye rağmen ciromuzu yüzde 36 arttırarak 5.6 milyar liraya, net kârımızı 85.3 milyon liraya taşıdık.

Borç harç yok

E-ticarete ve çoklu kanala yaptığımız yatırımlar meyvelerini verdi. E-ticaret ciromuz 1 milyar lirayı geçti.

Rahatız. Borcumuz harcımız yok. 392 milyon nakdimiz, 370 milyon lira kredi borcumuz var. 22 milyon lira artıdayız.

Covid-19 döneminde dünya dönüşümden geçti. E-ticarette ve çoklu kanalda güçlü, güvenilir olmak daha önemli hale geldi.

Biz de ‘Yeni Neslin Teknosa’sı programıyla dönüşüme süratle adapte olduk.

Güvenli şekilde ürün alım satımı yaptık. Tüketiciyle diyaloğumuzu kuvvetlendirdik.

Online platformumuz teknosa. com’dan Video-chat uygulamasıyla öne çıktık.

Yenilikçi uygulamalarımızla müşterilerimizin yanlarında olduk. Ürün portföyümüzü onların gereksinimlerine göre şekillendirdik.

Yatırımları arttıracağız

2021 için planlarımız belli. Yatırımları arttıracağız. Dijitalleşmeye önem vereceğiz. Veriye dayalı müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanacağız.

Çoklu kanalda en iyi hizmeti vermek için çalışacağız.

Dijitalleşmede yeni atılımlarla, orijinal uygulamalarla sektörümüzü büyütmeye devam edeceğiz.

E-ticarette ön planda yer alacağız. 2019’da e-ticaretin perakende ciromuzda payı yüzde 7 idi. 2020’de yüzde 19 oldu. Bu oranı daha da yukarı çekmeye çalışacağız.

Çevik ve güçlü

Çevik organizasyonumuz ve güçlü ağımızla takdir topluyoruz.

20 senedir herkesin teknolojiye erişmesi için örnek çalışmalar yürütüyoruz. Bundan sonra da dijitalleşmede yeni atılımlarla ülkemizde teknolojinin güvenilir adresi olmaya ve sektörümüzü fark oluşturan uygulamalarla büyütmeye devam edeceğiz.