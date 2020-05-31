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Ekonomi

Teknosa mağazaları yarın açılıyor

Sabancı Holding iştiraklerinden olan teknoloji perakende markası Teknosa, yarından itibaren Türkiye genelindeki mağazalarının kapılarını açacak. Şirket, yeni dönemde hizmetlerini hem online ortamda güçlendirecek, hem de mağazalarda çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı ve güvenliği için aldığı önlemler eşliğinde yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:58:00 -
Teknosa mağazaları yarın açılıyor

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, pandemi döneminde tüketicileri Teknosa.com ve mobil platformlarımızdan teknoloji ürünleriyle kesintisiz olarak buluşturduklarına vurgu yaparak, “1 Haziran’da da perakendenin olmazsa olmaz unsuru olan mağazalarımızı tekrar açıyor olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Pandeminin ve risklerin devam ettiğinin bilincindeyiz. Yetkili kurumların kural ve rehberleri doğrultusunda en üst düzeyde tedbirlerimizi alıyoruz. Müşterilerimizin online kanallarımızın yanı sıra mağazalarımızda da güvenle alışveriş yapmaları için titizlikle hazırlandık” dedi.

Maksimum tedbir dönemi

Mağazaları ve tüm ürünleri, Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen, bakteri ve virüslere karşı üç aya kadar hijyen sağlayan Antimic ve diğer önerilen temizlik malzemeleriyle sürekli dezenfekte ettiklerini söyleyen Gürcan,”Bunun yanı sıra çalışanlarımız için maske, eldiven, siperlik gibi tüm ekipmanların teminini ve kullanımı ile ilgili tüm bilgilendirmeleri gerçekleştiriyoruz. Mağaza içerisinde el dezenfektan noktalarımız var” dedi.

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