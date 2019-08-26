Teknoparklar ihracatla sınırları aşıyor

Türkiye genelinde sayıları 84’ü bulan teknoparklardan yapılan toplam ihracat, temmuz ayı itibariyle 4,1 milyar dolar seviyesinde.

Bünyesinde en çok teknopark barındıran il 11’le İstanbul. İstanbul’u 9’la Ankara, 5’le Kocaeli ve 4’le İzmir takip ediyor.

55 bin 423 ailenin ekmek yediği teknoparklarda toplam 5 bin 390 firma faaliyet yürütüyor. Bunların bin 142’si akademisyen, 302’si yabancı ya da yabancı ortaklı firmalardan oluşuyor.

Teknoparklarda temmuz itibarıyla 32 bin 769 proje tamamlanırken, 9 bin 106 projenin ise çalışmaları devam ediyor.