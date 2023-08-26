Teknopark İstanbul’a 4 ödül

MerComm tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen uluslararası raporlama yarışması ARC Ödülleri’nde Teknopark İstanbul, ‘Türkiye’nin En Büyük Milli Takımıyız’ ana temasıyla hazırladığı faaliyet raporuyla öne çıktı. 4 ödül birden kazandı. Organizasyonda teknoparkın faaliyet raporu Kapak/Ana Sayfa Kategorisi’nde Altın Ödül, Grafik Tasarım Kategorisi’nde Altın Ödül, Online PDF Faaliyet Raporları Kategorisi’nde Gümüş Ödül alırken Fotoğraf ve Video Kategorisi’nde Milli Takım videosu Bronz Ödül’e değer bulundu.

Geniş bir katılımcı profilinin başvuru yaptığı yarışmada aday raporun o yılki hikâyesini anlatım biçimi, kullanılan dil, yaratıcılık ve tasarımsal algı gibi kriterler dikkate alınıyor.

Var gücümüzle çalışıyoruz

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, her alanda Türkiye’nin gururu olmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Topçu, “Türkiye’nin en büyük milli takımı olarak her geçen gün daha da büyüyoruz. Bu yaklaşımla hazırladığımız raporumuzun, bu alanda dünyanın en seçkin organizasyonlarından ARC Ödülleri’nde 4 kategoride birden ödül kazanmasının gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Teknopark İstanbul’da başta savunma sanayi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ile endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji geliştirmeleri için çalışmalar yürüten 513 AR-GE firması, 9 bin 454 AR-GE mühendisi ve 3 bin 293 milli projesiyle Türkiye›nin teknoloji kapasitesini arttırmaya devam ediyor.

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