Teknolojinin sırrı nitelikli insan kaynağı! RS Otomotiv’den dev hamle

RS Holding çatısı altındaki RS Otomotiv Grubu, otomotiv sektöründeki güçlü operasyonları ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra topluma değer katan sosyal sorumluluk projeleriyle de sürdürülebilir gelecek vizyonunu hayata geçiriyor. Bu anlayışla başlatılan “Geleceğin Ustaları Projesi”, mesleki eğitimi destekleyen ve gençlerin istihdam yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmasını amaçlayan örnek bir çalışma olarak öne çıkıyor.

RS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir grup olarak teknolojiye ve inovasyona elbette yatırım yapıyoruz. Ancak şunu çok net biliyoruz ki; en gelişmiş teknoloji bile nitelikli insan kaynağı olmadan sürdürülebilir değildir. Bugünün teknolojilerine olduğu kadar yarının ustaları olan gençlerimize de yatırım yapmalıyız. Geleceği inşa edebilmek için bugünden gençlerin yanında olmalıyız. Eskilerin deyimiyle, ellerinden tutmalıyız” dedi.

Proje kapsamında Topkapı Okulları İkitelli OSB Kampüsü Otomotiv Teknolojisi Bölümü öğrencileri için modern ve ilham verici bir sınıf tasarlandı. Bölüm atölyesi kapsamlı şekilde yenilenerek güncel ekipmanlarla donatıldı. Böylece öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı eğitim süreçleri çağın gerekliliklerine uygun bir yapıya kavuşturuldu.

Sadece sınıf değil, gelecek tasarımı

RS Otomotiv Grubu’nun gerçekleştirdiği dönüşüm yalnızca fiziksel bir yenileme çalışması değil; gençlerin mesleki kimliklerini inşa edebilecekleri bir atmosfer oluşturma vizyonunun parçası olarak hayata geçirildi. Yenilenen sınıf, modern tasarım anlayışıyla öğrencilerin kendilerini değerli ve ait hissedebilecekleri bir ortam sunarken; güncellenen atölye, sektörde kullanılan ekipmanlara yakın teknik altyapısıyla pratik eğitimin kalitesini artırıyor.

Yıl sonuna kadar planlanan eğitim programları kapsamında sektörün deneyimli temsilcileri de öğrencilerle bir araya gelecek. Bu buluşmalar sayesinde gençler yalnızca teknik bilgi edinmekle kalmayacak; sektörün dinamiklerini, kariyer fırsatlarını ve profesyonel gelişim yollarını doğrudan uzmanlardan dinleme imkânı bulacak.

“Bugünün teknolojilerine olduğu gibi yarının ustalarına da yatırım yapmalıyız”

Türkiye ekonomisinin lokomotif alanlarından biri olan otomotiv sektörü, nitelikli insan kaynağına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Elektrikli araçlar, dijital hasar tespiti, yapay zekâ destekli servis süreçleri ve sürdürülebilir mobilite çözümleri gibi dönüşümler, teknik bilgiye sahip genç profesyonellerin önemini artırıyor. “Geleceğin Ustaları Projesi” ise bu dönüşümün merkezine lise çağındaki öğrencileri yerleştiriyor.

Ünal Ünaldı, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Çünkü güçlü bir sektör, güçlü bir mesleki eğitim altyapısıyla ancak mümkün. Bugünün teknolojilerine olduğu kadar yarının ustaları olan gençlerimize de yatırım yapmalıyız. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir grup olarak araçlara, teknolojiye ve inovasyona elbette yatırım yapıyoruz. Ancak en gelişmiş teknoloji bile nitelikli insan kaynağı olmadan sürdürülebilir değildir. Bu nedenle ‘Geleceğin Ustaları Projesi’ni yüksek sorumluluk bilinciyle, bir sosyal sorumluluk çalışmasının ötesinde, ülkemizin istihdam gücüne anlamlı bir katkı olarak görüyoruz. Geleceği inşa edebilmek için bugünden gençlerin yanında olmalıyız. Eskilerin deyimiyle, ellerinden tutmalıyız” diye konuştu.

“Gençlerimiz sektörümüze aidiyet duysun istiyoruz”

Projenin hedefi yalnızca öğrencilerin teknik yeterliliklerini artırmak değil; aynı zamanda özgüvenlerini güçlendirmek, aidiyet duygularını pekiştirmek ve mesleklerine tutkuyla bağlanmalarını sağlamak. RS Otomotiv Grubu, meslek edinmenin yalnızca teknik donanımla başlamadığına; doğru atmosfer, güçlü rol modeller ve destekleyici yaklaşımın gençlerin gelişiminde belirleyici olduğuna dikkat çekiyor.

Ünal Ünaldı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Gençlerimize verdiğimiz her destek, aslında ülkemizin geleceğine verilmiş bir destektir. Onların iyi yetişmesi; daha güçlü servisler, daha kaliteli üretim ve hizmet, daha yüksek müşteri memnuniyeti ve daha rekabetçi bir sektör anlamına gelir. Biz yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, yarının istihdam yapısına da katkı sunmak istiyoruz. 2021 yılında, beş yıl sonra nitelikli teknik eleman bulamayacağız; gençlerimiz oto satış sonrası hizmetlerinde çalışmak yerine barista olmayı tercih ediyor demiştik. Beş yıl geçti ve istihdam problemini hiç olmadığımız kadar derin hissetmeye başladık. Gençlerimizin sektörümüze aidiyet duymasını istiyoruz” dedi.

Sürdürülebilir sosyal etki

“Geleceğin Ustaları Projesi” ile RS Holding çatısı altındaki RS Otomotiv Grubu, sosyal sorumluluk yaklaşımını sürdürülebilir bir modele dönüştürüyor. Eğitim programları, sektör buluşmaları ve teknik desteklerle yapılandırılan proje, yalnızca dönemsel değil uzun vadeli etki oluşturmayı hedefliyor.

Otomotiv sektöründe dönüşüm hız kazanırken nitelikli teknik personel ihtiyacı da paralel şekilde artıyor. RS Holding, bu projeyle gençlerin mesleki eğitimden doğrudan istihdama uzanan yolculuğuna güçlü bir köprü kurmayı amaçlıyor.