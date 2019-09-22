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Teknolojinin pazarı değil üreticisi olacağız

İnovatif ürünlerin damga vurduğu İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin ilgi odağı oldu. Festivalde sergilenen ürünleri yakından inceleyen Erdoğan; Türkiye’nin teknolojinin pazarı değil, üreticisi olmayı hedeflediğini söyledi.

22 Eylül 2019 Pazar 10:13
Teknolojinin pazarı değil üreticisi olacağız

 Akit  Ekonomi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni (TEKNOFEST) ziyaret etti.

Tulga’nın direksiyonuna geçti

Yüz binlerce çocuğu ve genci Atatürk Havalimanı’nda buluşturan festivalde Erdoğan, stantları tek tek dolaştı. Bir ara BMC’nin yerli pikap aracının direksiyonuna geçti. Erdoğan’ın onayıyla araca miğfer anlamına gelen Tulga ismi verildi. Yerli savunma sanayii ürünleriyle yakından ilgilenen Erdoğan, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’na (TİHA) da imzasını atmayı ihmal etmedi.

Festivale rağbet arttı

TEKNOFEST’te halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, festivale rağbetin arttığına işaret etti. Etkinliğin Türkiye’nin en önemli markalarından biri haline geleceğini kaydeden Erdoğan, “Geçtiğimiz sene TEKNOFEST’te dünyanın dört bir yanına dağılmış olan araştırmacılarımızı, dahilerimizi ülkemize davet etmiştik. Çağrıyı açtığımız günden bu yana müthiş bir taleple karşılaştık. Yerli ve yabancı araştırmacılar, dahiler kapımızı çaldılar” dedi.

Duayen araştırmacıların Türkiye’ye gelip önemli projeleri hayata geçireceklerini ve gençlere rol model olacaklarını anlatan Erdoğan, “Bu anlayışla yoğun talep alan Uluslararası Lider Araştırmacılar Programımıza devam edeceğiz. Benzer bir programı yurtiçinde de gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

Bilim ve teknolojiye yaptıkları altyapı yatırımlarıyla güçlü bir ekosistem inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Sayıları 207’yi bulan üniversitelerimiz, bin 191 Ar-Ge merkezimiz, 349 tasarım merkezimiz, 84 teknoloji geliştirme bölgemiz ve 112 bin araştırmacımız bu ekosistemin temel aktörleridir. Teknolojik dönüşüm sürecine büyük önem veriyoruz. Süreçte yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmayı arzu ediyoruz. Bunun için katma değerli üretimimizi, küresel rekabet gücümüzü artıracağız; ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz; kritik teknolojilerde atılım yapacağız.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 10:13
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  3. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı)
  4. İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali’ni (TEKNOFEST)
  5. Atatürk Havalimanı
  6. BMC
  7. Yerli savunma sanayii
  8. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)
  9. TEKNOFEST
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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