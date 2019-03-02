Teknolojinin kalbi Barcelona’da attı

GSM Birliği (GSMA) tarafından organize edilen Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobil World Congress-MWC 2019) teknoloji devleri boy gösterdi. 208 ülkeden 108 bin ziyaretçiyi, 2 bin 300 şirketi Barcelona’da buluşturan kongreye robotlar, sanal gerçeklik gözlükleri, sürücüsüz otomobiller damga vurdu.

Kafeler robotlara emanet

Innfos tarafından üretilen XR-1 isimli servis robotlar, teknoloji tutkunlarını şaşırttı. Kahve ile çay ikramı yapan, sorulan her soruya cevap veren bu robotların ileride kafelerde, restoranlarda, marketlerde ve hastanelerde görev alacakları ifade ediliyor.

Microsoft imzalı sanal gerçeklik gözlüğü HoloLens 2, sunduğu net görüntüyle dikkat çekti. Kaliteli ve kullanımı kolay olan gözlüğe sipariş yağıyor. Lenovo markalı gözlük Eplorer da adından söz ettirdi. Gerçek ve sanal yaşamı birleştiren kablosuz cihazla koltuğa oturup uzayda seyahat etmek, taş devrine gitmek yahut şehir turu yapmak mümkün. Eplorer sayesinde 20 bini aşkın Microsoft uygulamasına da erişilebiliyor.

Sürücüsüz araçlar yola çıkıyor

MWC’ye akıllı araçlar renk kattı. Katarlı Ooredoo, sürücüsüz 5G bağlantılı uçan taksisini vitrine taşıdı. Yolcularını güvenle hedefe ulaştıran taksiyle trafik sorununun tarihe karışacağı belirtiliyor. Alman otomotiv devi BMW’nin 2021’de üretime girecek olan iNext model otonom otomobili ise takdir topladı. Otomobilde akıllı 4 çekerli bir süspansiyon teknolojisi söz konusu.

5G uyumlu akıllı telefonlara hayat veren Qualcomm’un otomotiv üreticilerine yönelik yeni çipleri merak uyandırdı. Bu çipler, sürücüsüz taşıtların trafik işaretleri ve diğer araçlarla iletişim kurmasını sağlıyor.

Çetin yarış MWC’ye taşındı

Telefon üreticilerinin yarışı Barcelona’da devam etti. Yarışta Ericsson ve Nokia gibi Avrupalı markalar geri planda kalırken; Oppo, Huawei, Xiaomi gibi Çinli gruplar atak yaptı. Oppo, akıllı telefonlarda 10x zoom (10 kat kayıpsız yakınlaştırma) dönemini başlattı. 10x zoom (16-160 mm) için 48 MP ana kamera + 120 derece ultra geniş açı kamera ve özel telefoto kamera bir araya getirildi.

Huawei, katlanabilir ekranlı Mate X’le yeni bir çığır açtı. 1 GB’lık filmi 3 saniyede indirebilen telefon; açık formda iken 8 inçlik (2480x2200 piksel), katlandığında 6.6 inçlik (2480x1148 piksel) ve 6.8 inçlik (2480x892 piksel) ekranlarla müşterilerini bekliyor.

Xiaomi, amiral gemisi Mi MIX 9’u görücüye çıkardı. Güçlü üç arka kamerası, 20MP’lik selfie kamerası, Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti olan cihazın 64 GB ve 128 GB depolama alanlı modellerinin yok satacağı öngörülüyor.

Korelilere alkış

Güney Koreli Samsung ve LG yeni telefonlarıyla alkış aldı. Samsung, Galaxy S10+ ve S10e markalı telefonlarını beğeniye sundu. 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı bulunan S10+’da Xbox One X’te kullanılana benzer bir soğutma sistemi kullanıyor. Ekran deliği geniş olan S10e’de de yatay şekilde konumlandırılmış çift arka kamera ile 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB dahili depolama birimi var.

LG, yeni telefon modeli V50 ThinQ’i sergiledi. 6.4 inç ekranlı bu modelde üç arka, iki ön kamera ve 4.000 mAh’lık pil mevcut.

Macbook Pro’ya rakip geldi

MWC’nin konukları tablet ve notebook rekabetine tanıklık etti. Huawei, MateBook X Pro ile Apple’ın MacBook Pro’suna rakip oldu. Firma ayrıca MateBook13 ile MateBook 14 modellerini tanıttı. Lenovo da ThinkPad ailesine ekleyeceği T490s, T490, T590, X390 ve X390 Yoga’yla iddialı olacağını kanıtladı.

Türkiye’den çıkarma

Dün sona eren Mobil Dünya Kongresi’ne Türkiye’den pek çok şirket iştirak etti. Bireysel olarak stant açan firmaların yanı sıra İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Türkiye milli katılımı ve ikili görüşme platformunda 29 şirket yer aldı. Bu şirketlerden General Mobile, Netaş, Etiya, Başarsoft, Verisoft yeni ürünleri ve hizmetleriyle göz doldurdu.

Vodafone’dan iki iş birliği

Vodafone Grubu, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında iki yeni stratejik ortaklığını Barcelona’da açıkladı. Grup, IoT teknolojisinin yaygınlaştırılması amacıyla Arm ile çalışmak üzere anlaştı. İki şirket, şirketlerin IoT çözümlerini hayata geçirirken karşılaştığı karmaşıklık ve maliyetleri azaltmak için çalışacak. Diğer ortaklık kapsamında ise AT&T ile Vodafone Business, global otomobil üreticileri için güvenlik, emniyet ve eğlence çözümleri alanında IoT bağlanabilirliğine güç katacak.

GSMA’den Turkcell’e ödül

Mobil iletişim sektörünün rotasına yön veren ve 800’ün üzerinde operatörün üyesi olduğu GSMA (Dünya GSM Birliği), nesnelerin internetinin güvenliği alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Turkcell’e ‘öncülük ödülü’ verdi. Şirket adına ödülü alan Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, dünyada en fazla tartışılan konulardan birinin de nesnelerin internetinde güvenlik olduğunun altını çizdi. Bu konuya büyük önem verdiklerini belirten Sezgin, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Nesnelerin internetinde güvenliği en başından itibaren güçlü bir şekilde inşa edebilirsek, yeni teknolojiler büyük fırsatları beraberinde getirecektir. İşte bu nedenle GSMA’in Nesnelerin İnterneti Güvenliği girişiminin bir parçası olmak gündemimizde yüksek önceliğe sahipti. Bu konudaki liderliğinden dolayı GSMA’e teşekkür ediyor ve çabalarımızın bu ödülle sektör düzeyinde takdir görmesinden onur duyuyoruz. Bu ödül, bu alandaki çalışmalarımızı daha da derinleştirebilmek adına büyük bir cesaret ve motivasyon kaynağı olacaktır.”