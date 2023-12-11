Teknolojinin böylesi! Artık kış lastiğine ihtiyaç kalmayacak! Hyundai o ihtiyacı ortadan kaldırıyor!

Hyundai, kış aylarında sürücülerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan kış lastiği ve kar zinciri ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji, tek bir buton ile açılıp kapanabilen elektronik kar zincirlerini içeriyor.

Hyundai’nin yeni jant ve lastik tasarımı, lastiklerin üzerinde altı girintili oyuk bulunuyor. Bu oyukların içinde, lastik sırtının içine çekilmiş kalın teller yer alıyor. Bu teller, kar zincirine benzer bir şekilde, sürücünün multimedya ekranındaki bir butona basmasıyla lastik dışına çıkıyor. Böylece, lastikler karlı veya buzlu yollarda daha iyi tutunma sağlıyor.

Bu teller, şekil hafızalı alaşımlardan yapılıyor. Bu alaşımlar, elektrik akımı gönderildiğinde orijinal şekillerine dönerek, tel halkasını lastik sırtının üzerine itiyor. Sürücü, aynı butona tekrar basarak, telleri geri çekebiliyor.

Avantajları Neler?

Hyundai, bu teknolojinin sürücülere birçok avantaj sağlayacağını belirtiyor. Bunlardan bazıları şöyle:

* Geleneksel kar zincirlerinin takılması ve çıkarılması gibi zahmetli ve dondurucu bir işlemden kurtulmak.

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* Kar zincirlerinin lastiklere zarar vermesini önlemek.

* Lastik değiştirme zamanının geldiğini kolayca anlamak. (Kar zincirleri lastik sırtının üzerindeyken, lastiklerin aşınmış olduğu daha net görülebiliyor.

Ne zaman piyasaya çıkacak?

Hyundai, bu teknolojinin henüz konsept aşamasında olduğunu ve seri üretim için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor. Hyundai’nin Gelişmiş Şasi Geliştirme Ekibi Başkanı Joon Mo Park, “Bir gün Hyundai ve Kia araçlarına da tanıtılacağını umduğumuz bu yenilik, ileri teknolojileri müşterilere fayda sağlayan gerçek dünya çözümlerine dönüştürme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor.” dedi.

Hyundai, bu teknolojinin Güney Kore ve ABD’de patentini aldığını ve lastik üreticileriyle işbirliği yaparak, lastiklerin dayanıklılık ve performans testlerini yapacağını duyurdu. Ayrıca, teknolojinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığını da inceleyecek. Hyundai, tüm bu süreçlerin ardından, elektronik kar zinciri teknolojisini piyasaya sürmeyi planlıyor.