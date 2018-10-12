Teknolojik ürünler ISAF 2018’de sergileniyor

Dünyanın önde gelen markalarının kameralardan alarmlara, siber güvenlikten kişisel bilgi güvenliğine, akıllı şehirlerden akıllı evlere, yangın önleme malzemelerinden yangın söndürücülere ve iş sağlığı güvenliğine tüm ürünlerin sergilendiği ISAF’ FUARI dün açıldı. Dünya Ticaret Merkezinde Pazar akşamına kadar gezilebilecek ISAF Smart Home Fuarını bu yıl yurtiçi ve yurtdışından 20 binin üzerinde ziyaretçinin takip etmesi bekleniyor.