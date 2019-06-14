Teknolojide hamle üstüne hamle

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) tarafından düzenlenen “Makine Zirvesi-Vizyon 2030”da yaptığı konuşmasında, sanayi öncülüğünde büyümenin, sağlıklı bir ekonominin en net göstergesi olduğunu söyledi.

Makine üreticisi firmalarının dünyanın dört bir yanına, 200 ülkeye makine satar hale geldiğini aktaran Varank, “Avrupa’nın en büyük 6. makine üreticisiyiz. Elbette bu önemli başarılarda, sizlerin çabası ve katkıları çok büyüktür” dedi. Varank, tüm kaynak ve imkanları, teşvik stratejilerini sanayi sektörüne sıçrama yaptırmak için planladıklarını vurguladı.

Tüm sektörlere yaygınlaştırılacak

Milli teknoloji hamlesinin; ülkenin dünyadaki hızlı dönüşüm sürecine vereceği stratejik yanıtın ta kendisi olduğunu vurgulayan Varank, bu yaklaşım çerçevesinde; savunma sanayi alanında elde ettikleri örnek başarıları, başta makine sektörü olmak üzere, diğer sektörlere de yaygınlaştırmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Varank, bunun için bakanlık olarak uzun süredir Uçtan Uca Yerlileştirme Programı üzerinde çalıştıklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi: “Bu programla Türkiye’yi yüksek teknoloji üreten ülkeler ligine taşıyacağız. Milli teknoloji hamlemizin temellerinden birini oluşturacak yeni destek programımızın nihai hedefi, dünyanın geçirdiği teknolojik dönüşüm sürecinde Türk sanayisini öncü konuma getirmektir. Tabi bu noktada, sanayide dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte, makine sektörünün rolü de gittikçe önem kazanıyor. İşte bu nedenle, yeni destek programımızda önceliği makine sektörümüze vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum.”

Teknolojik bilgi sermayesi

Makine sektöründe hedefledikleri kapasite gelişiminin, cari açığı azaltmanın da ötesinde, teknolojik bilgi sermayesi açısından dışa bağımlılığı en aza indireceğini, diğer sektörlere de önemli faydalar sunacağını aktaran Varank, bu program ile MAKFED’in ortaya koyduğu 2030 vizyonu ve hedeflerine hızla ulaşılacağına yürekten inandığını kaydetti.

MIcrosoft’tan 2,5 milyarlık katma değer

Microsoft Teknoloji Merkezi’nin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun katılımıyla şirketin İstanbul ofisinde gerçekleştirildi. Bakan Varank, Microsoft Teknoloji Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor olmanın, Türkiye’ye duyulan güvenin ve teknoloji alanında gelinen noktanın açık bir göstergesi olduğunu belirterek, “Bu merkezin ülke ekonomisine paydaşlarla beraber önümüzdeki dönemde 2,5 milyar lira değer katması bekleniyor” dedi.