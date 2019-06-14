0553 313 94 23

Teknolojide hamle üstüne hamle

Türkiye’yi yüksek teknoloji üreten ülkeler ligine taşıyacaklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yeni destek programımızda önceliği makine üreticilerine vereceğiz” dedi.

14 Haziran 2019 Cuma 10:15
Teknolojide hamle üstüne hamle

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) tarafından düzenlenen “Makine Zirvesi-Vizyon 2030”da yaptığı konuşmasında, sanayi öncülüğünde büyümenin, sağlıklı bir ekonominin en net göstergesi olduğunu söyledi.

Makine üreticisi firmalarının dünyanın dört bir yanına, 200 ülkeye makine satar hale geldiğini aktaran Varank, “Avrupa’nın en büyük 6. makine üreticisiyiz. Elbette bu önemli başarılarda, sizlerin çabası ve katkıları çok büyüktür” dedi. Varank, tüm kaynak ve imkanları, teşvik stratejilerini sanayi sektörüne sıçrama yaptırmak için planladıklarını vurguladı.

Tüm sektörlere yaygınlaştırılacak

Milli teknoloji hamlesinin; ülkenin dünyadaki hızlı dönüşüm sürecine vereceği stratejik yanıtın ta kendisi olduğunu vurgulayan Varank, bu yaklaşım çerçevesinde; savunma sanayi alanında elde ettikleri örnek başarıları, başta makine sektörü olmak üzere, diğer sektörlere de yaygınlaştırmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Varank, bunun için bakanlık olarak uzun süredir Uçtan Uca Yerlileştirme Programı üzerinde çalıştıklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi: “Bu programla Türkiye’yi yüksek teknoloji üreten ülkeler ligine taşıyacağız. Milli teknoloji hamlemizin temellerinden birini oluşturacak yeni destek programımızın nihai hedefi, dünyanın geçirdiği teknolojik dönüşüm sürecinde Türk sanayisini öncü konuma getirmektir. Tabi bu noktada, sanayide dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte, makine sektörünün rolü de gittikçe önem kazanıyor. İşte bu nedenle, yeni destek programımızda önceliği makine sektörümüze vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum.

Teknolojik bilgi sermayesi

Makine sektöründe hedefledikleri kapasite gelişiminin, cari açığı azaltmanın da ötesinde, teknolojik bilgi sermayesi açısından dışa bağımlılığı en aza indireceğini, diğer sektörlere de önemli faydalar sunacağını aktaran Varank, bu program ile MAKFED’in ortaya koyduğu 2030 vizyonu ve hedeflerine hızla ulaşılacağına yürekten inandığını kaydetti.

MIcrosoft’tan 2,5 milyarlık katma değer

Microsoft Teknoloji Merkezi’nin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun katılımıyla şirketin İstanbul ofisinde gerçekleştirildi. Bakan Varank, Microsoft Teknoloji Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor olmanın, Türkiye’ye duyulan güvenin ve teknoloji alanında gelinen noktanın açık bir göstergesi olduğunu belirterek, “Bu merkezin ülke ekonomisine paydaşlarla beraber önümüzdeki dönemde 2,5 milyar lira değer katması bekleniyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:15
  1. İstanbul
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED)
  4. Makine Zirvesi-Vizyon 2030
  5. Makine üreticisi firmalar
  6. Milli teknoloji hamlesi
  7. Uçtan Uca Yerlileştirme Programı
  8. Makine sektörü
  9. Microsoft Teknoloji Merkezi
  10. Microsoft
  11. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç
  12. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu
  13. Bakan Varank

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya plajı değil Şırnak taşları
    1. Antalya plajı değil Şırnak taşları
    2. Ediz Bahtiyaroğlu’nun ailesine verilen..
    3. Van'da rüşvet operasyonu
    4. Borsa güne yükselişle başladı
    5. Umman Körfezi'ndeki iki tankere..
    6. Polonyalı turist denize boğuldu
    7. Bakan Kurum’dan son uyarı
    8. Çavuşoğlu: "(Suudi Arabistan ile..
    9. Başkan Alim Işık, İtalya’da Kütahya’yı..
    10. Bozdoğan: “Anadolu’da ilk Darüşşafaka..
    11. Hırsızları kamera görüntüleri ele verdi
    12. Küstah sözler: Türkiye S-400'den..
    13. Kredi kartında asgari ödeme oranı..
    14. KAR-MEK yılsonu sergisi açıldı
    15. Jandarma Teşkilatı 180 Yaşında
    16. Tuşba’da ‘Öncelik Hayatın, Öncelik..
    17. Dış ticaret endeksleri açıklandı
    18. Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY..
    19. Taksit sayısı arttı, sırada..
    20. KTO Karatay’dan YKS’ye girecek..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!