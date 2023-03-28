Teknolojide garanti devrimi

Avrupa Birliği yakın zamanda milyonlarca insanın hayatını ve binlerce teknoloji şirketini etkileyecek bir karara imza atmaya hazırlanıyor. AB üyesi ülkelerde teknolojik ürünlerin garanti koşulları değişecek. Mevcutta 5 yıla kadar olan bileşen temin ve tamir süresi 10+ yıla çıkacak. İşte detaylar…

AB’de teknolojik ürünler için uygulanmak istenen yeni garanti koşulları, üreticilerin satın alınma tarihinden itibaren ürünleri 10 yıl boyunca tamir etmeleri şartını getiriyor. Bu ayrıca garanti süresi altındaki cihazların veya parçalarının değiştirilmesi yerine tamir edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Dolayısıyla hatalı cihazların üreteceği atığı en düşük seviyeye indirecek.

10 yıl boyunca tamir hakkı sunulacak

Yeni uygulamanın ana odağı donanım/parça üreticilerinin garanti süresi dolmuş olsa bile müşteriler talep ettiği sürece 10 yıl içerisinde tamir hakkı sunmak zorunda kalması. Burada sadece ev aletlerinden değil, aynı zamanda telefonlar ve tabletler de dahil olmak üzere diğer tüketici elektroniği ve otomobil gibi diğer ürünlerden de bahsediyoruz.

İlgili tasarı ayrıca ürünlerini tamir ettirmek isteyen tüketicilerin işini kolaylaştıracak bir “tamir buluşma platformu” çağrısında bulunuyor. Ancak, Right to Repair (yasanın adı) koalisyonu, yeni direktifin evrensel tamir hakkı talep etmesi gerektiğini söylediği için bu yeni teklifi eksik kalmış, kaçırılmış bir fırsat olarak görüyor.

Yeni tasarıyla ilgili en büyük endişe, tamir maliyeti hakkında hiçbir şey söylemiyor oluşu. Bu da yedek parça ve tamir maliyetlerinde fiyat spekülasyonu görebileceğimiz ve buna bağlı olarak bir ürünü tamir etmek yerine yenisini almanın daha ucuz olabileceği anlamına geliyor.

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Bu senaryoda cihaz tamamen hurdaya ayrılacağı için tasarının bir anlamı kalmıyor. Fakat zaman içerisinde ilgili tasarı detaylandıkça bu tip konular şekillenecek ve bütün ülkelerin imza atmak isteyeceği bir teklif ortaya çıkacaktır.