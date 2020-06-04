“Teknoloji üretmek için çalışıyoruz”

Akit Ekonomi

Yarış devam ediyor

Dijital dönüşüm yatırımlarının ekonomik iyileşme ve büyümenin göstergesi olarak değerlendirildiğine dikkati çeken Koç, şunları söyledi: “Yenilikçi ürünler sayesinde teknoloji, üretim yapısı ve hizmet sunum biçimleri hızla değişmektedir. Bu doğrultuda mesleklerin, iş gücü niteliklerinin dijital ekonominin gerektirdiği şekilde dönüştürülmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Her alanda olduğu gibi dijital dönüşümde de dünyayla rekabet halindeyiz. Bu rekabette yalnızca yerli ve milli teknolojilerle öne geçebiliriz. Üzerinde çalıştığımız yerli ve milli teknolojilerimizle sağlık başta olmak üzere birçok alanda ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Önemli adımlar atıldı

‘Milli Teknoloji Hamlesi’ projesine odağa oturttuklarını anlatan Koç, “KamuNET’in daha güvenli hale getirilmesi içi geliştirilmesine katkı verdiğimiz yerli ve milli IP Kripto cihazının pilot çalışmaları gerçekleştirilmiş olup ürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerimiz başlatılmıştır. Teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bir Türkiye olmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Siber güvenliğin önemine de işaret eden Koç, “Olası bir tehdit ve saldırı anıda yabancı unsurlar tarafından kontrol edilemeyen yazılım ve donanım ürünleri kullanılmalıdır” uyarısında bulundu.