Teknoloji insanları narsistleştiriyor

Prof. Dr. Kemal Sayar, bir açıklamasında “Twitter’da ve Facebook’ta ne kadar twit ve fotoğraf, o kadar yalnızlık. Bu alanlar insanların narsist ihtiyaçlarını gideren bir mecra haline geldi” diyor.

Uzmanlara göre sosyal medyanın sürekli ve aşırı kullanımının insan psikolojisi üzerinde yaptığı en büyük etki, narsist (başkalarına tepeden bakan, büyüklenen, kendine aşık) eğilimlerin oluşması. Özellikle takipçi ve arkadaş sayıları gibi saplantılara kapılıp kendilerini sosyal medyada var etmek isteyenler zamanın sorunlu tipleri haline geliyor. Bu tiplerin ideolojileri hiç farketmiyor; solcu, faşist, komünist, lümpen, dindar yada demokrat vs.. hepsi ayrı girdaba kapılıyorlar. Toplamda anarşizm ortak metod haline gelebiliyor..

HERKES MUTLU BEN MUTSUZ!

Psikiyatr Prof. Dr. Kemal Sayar, bir açıklamasında “Twitter’da ve Facebook’ta ne kadar twit ve fotoğraf, o kadar yalnızlık. Bu alanlar insanların narsist ihtiyaçlarını gideren bir mecra haline geldi” diyor.

Her şeyden önce sosyal ağlarda bunlar, kendi kişiliklerinin dışında, olmaya heveslendikleri bir ‘ben’i kurguluyorlar.



“Her an, herkes bir yerlerde bir şeyler yapıyor. Hep de iyi şeyler yapıyorlar. İyi yerlerde iyi yemekler yiyorlar, tatile gidiyorlar, konserler, eğlenceler. Hayatı bir tek biz ıskalıyoruz.” düşüncesinin kıskacına düşen bu tiplerin bazıları “Herkes mutlu, tek mutsuz olan biziz” sosyal medyayı bir hınç, öfke, öc alma aracı haline getirirek, tahriklere, kışkırtmalara yöneliyorlar.. Hepsinden kötüsü, kendileri profesyonel odakların kışkırtmalarına açık oluyor, çarçabuk kullanılabiliyorlar..

İLGİ ODAĞI OLMAK ARZUSU

Sosyal bir ortamda bulunmak, haber almak ve vermek, paylaşmak, iletişimde bulunmak önceliğinden uzaklaşılarak, bunun yerine ilgi odağı olmayı koydukları için, beğenilme güdüsünün baskın hale gelmesi sonucunda her paylaştıklarının takdir görmesi, paylaşılması, yeni takipçiler getirmesini bekliyorlar. Akıllı telefonlar, tabletler, evlerde ofislerde bilgisayarlar ellerinden düşmüyor.

Bu yüzden sosyal medya bugün bu tiplerin ikiyüzlülüğüyle kıran kırana savaş verdiği bir arena haline geldi.

Gerçek hayatta anti-sosyal, asosyal, hatta non-sosyal kişiliklerin sosyal ağların getirdiği rahatlık, gizlilik ve kolaylık ekseninde kendilerini rahatça ifade edebilmeleriyle, yüzyüze iletişimde asla söyleyemeyeceklerini hiç düşünmeden söyleyebilecek hale gelmeleriyle gerçeklikten kopuşun da önü açılmış oldu. Artık manik davranışlar geliştirilmesi, depresyon, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozuklukları, takipçilik, anksiyete gibi birçok rahatsızlık da sosyal ağlarla tanımlanıyor.

KADINI YALANCI ERKEĞİ UKALA OLUYOR

Narsist kişilerin sahip olduğu özellikleri uzmanlar şu şekilde sıralıyor: 1. Kendine odaklıdır. 2. Herkesten üstün olduğunu düşünür ve çok çabuk sıkılır. 3. Bir şeylere bağımlılık potansiyeli vardır. 4. Pişmanlık duymaz, özür dileyemez. 5. Kuşkucudur. 6. Mükemmeliyetçidir. 7. Sık sık eşini aşağılar/küçümser. 8. Durmaksızın onay ve takdir bekler. 9. Empati göstermekte zorlanır. 10. Talepkârdır. Her istediği olsun ister, şımarık yetiştirilmiştir. 11. Takıntılıdır. 12.Dediğim dediktircidir, sizin önerilerinizi reddeder. 13. Duygusal olarak mesafelidir. 14. Eşini başkalarının yanında kolayca küçük düşürür ya da takdir toplamak için eşine karşı aşırı ilgili davranır. 15. Başarılı bir dilbaz olan narsistin ses tonu da genellikle çok etkileyicidir.

Kadın ve erkekte narsizm:

Narsist Kadın: Çok kolay yalan söyler. Alaycıdır. Hiçbir lafını doğrudan doğruya söylemez, dolaylılık vardır üslubunda. Bir hadisenin üzerinden iki sene geçse bile unutmaz, mutlaka bir gün içindekileri kusar. Depresyona çok kolay girer.



Narsist Erkek: Oldukça ukala ve kıskançtır. Mütevazılık yaptığı zamanlarda bile alttan alta kendini över. Kararlarının sorumluluğunu reddeder. Hatalarını görmezden gelir. Kendine danışılmadan yapılan her şeyi eleştirir. Karşı tarafın bağımsız davranmasını sevmez ama bunu açıkça dile getirmez.