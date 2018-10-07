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Teknoloji ile otomotiv büyük bir güç oldu

İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Otomotiv Konferansı’nda konuşan Turkcell Akıllı Ev ve İş Uygulamaları Direktörü Esat Sönmezer, otomotiv ile telekom sektörünün sosyal ihtiyaçları karşılamak, bir noktaya ulaştırmak gibi benzerlikleri olduğunu, artık iki sektörün izdivacının gerekli hale geldiğini söyledi.

07 Ekim 2018 Pazar 10:29
Teknoloji ile otomotiv büyük bir güç oldu

İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Otomotiv Konferansı’nda konuşan Turkcell Akıllı Ev ve İş Uygulamaları Direktörü Esat Sönmezer, otomotiv ile telekom sektörünün sosyal ihtiyaçları karşılamak, bir noktaya ulaştırmak gibi benzerlikleri olduğunu, artık iki sektörün izdivacının gerekli hale geldiğini söyledi.

50 milyon aile için büyük fırsat

Sönmezer, otomotiv sektörü temsilcilerine şöyle seslendi: “Büyük sektör olduğunuzun farkındayız. Tüm ürettiğiniz değerleri tek bir ülke haline getirseniz dünyanın en büyük 4. ülkesi haline gelirsiniz. 50 milyon kişiye doğrudan iş verme şansınız var. Dünyada herkesin yaşayış şeklini değiştiren bir sektör. Bu nedenle bu sektörün odağında olmamız gerektiğinin farkındayız. Ürün ve yol haritalarımızı, mevzuat bağlantılarını, ekosistemimizi tamamıyla otomotiv sektörüne göre değiştiriyoruz.”

Çin pazar lideri olacak

Türkiye pazarında halen 22 milyon araç olduğunu ve bunların dijitalleşme potansiyelinin henüz ortaya çıkmadığını da anlatan Sönmezer “Dünyada ise 2022 yılında bağlantılı araç sayısı 70 milyon adede ulaşacak, Çin pazar lideri olacak. Fiziksel dünya ile dijital dünya arasında bir köprüye ihtiyaç var. Ulaşım dünyasında katma değer yaratabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:29
  1. İstanbul
  2. Turkcell Akıllı Ev ve İş Uygulamaları Direktörü Esat Sönmezer

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