Teknoloji, enerji ve servis hizmetleri markasına dönüşecek! Renault’da yeni dönem

Marka, “Renaulution” toplantısında, “Nouvelle Vague” (Fransız Yeni Dalgası) adını verdiği yeni dönemi duyurdu. Marka, yeni dönemle Avrupa otomobil pazarına modern bir yaklaşım getiriyor.

En çevreci ürün gamını sunacak

Elektrikli ve hidrojen çözümleriyle enerji geçişindeki liderliğini sürdürecek olan Marka, 2025 yılına kadar Avrupa’daki en çevreci ürün gamını sunacak. Teknoloji tarafında ise yazılım, veri, siber güvenlik ve mikro elektronik için özel olarak hayata geçirilmiş “Software Republique” adlı açık ekosistemi güçlendirilecek. Bu ekosistem, bağlantılı servislerle Renault ürün gamını besleyecek. C segmentine yönelik daha iyi bir ürün gamı dağılımı, son teknolojilerin geliştirilmesi ve yeni iş fırsatları ile değer oluşturacak.

“Bir teknoloji markası olacağız”

Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca De Meo, “Renault olarak dalgalardaki kırılmaları kabulleniyor ve kendi ‘Yeni Dalgamızı’ yaratıyor, otomotiv endüstrisine modern bir yaklaşım getiriyoruz. Electro Pole projesi ile elektrikli araç liderliğini güçlendiren, hidrojene yatırım yapan, 2025 yılına kadar Avrupa’nın en çevreci ürün gamına ulaşmayı hedefleyen bir enerji markasına dönüşeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca kurum içi inovasyon ve siber güvenlik gibi kilit alanlarda Avrupa’ya özgü bir uzmanlık geliştirmeyi amaçlayan açık bir ekosistem olan “Software Republique” aracılığıyla bir teknoloji markası olacaklarını belirten Luca De Meo, şunları kaydetti: “Bu durum servis hizmetleri markası olarak bize, dahili ve harici yüksek teknolojili bağlantılı servisler yardımıyla rekabet avantajı sağlayacak. Bu çağdaş vizyonumuzun temellerini Fransa’da atıyoruz. Çünkü marka olarak gücümüzün ve ruhumuzun köklü geçmişimizde yattığının bilincindeyiz. Bir yandan geçmişiyle sıkı bir bağı bulunan, bununla birlikte elektrikli olmasıyla gelecek niteliği taşıyan Yeni R5, Renault’nun ‘Yeni Dalgası’nı kusursuz temsil ediyor.”

Şehirli, elektrikli ve çekici

Renault Tasarım Direktörü Gilles Vidal ise toplantıda tanıtımı yapılan Renault 5 prototipine ilişkin, “Renault 5 prototipinin tasarımı, marka mirasımızın kült modeli olan R5’i, temel alıyor. Prototip, modernliği ve zamana uygun bir otomobili temsil ediyor: Şehirli, elektrikli, çekici” açıklamasında bulundu.

Ürün çeşitliğinde yenilikler olacak

Renault ürün çeşitliliği de hem elektrikli hem de segmentasyon anlamında yeniliklere sahne olacak. 2025 yılına kadar 14 ana model piyasaya sürecek olan Renault, bunların 7’sini tamamen elektrikli, diğer 7 aracı ise C ve D segmentinde üretecek. Marka ürün gamındaki yeni konumlandırmalarıyla B segmentindeki liderliğini korurken, C-segmentinde tekrar başa oynamayı hedefliyor 2025’e kadar üst segmentlerdeki satışların toplam satışların yüzde 45’ini oluşturması planlanıyor.