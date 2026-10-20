Teknoloji devinden gövde gösterisi! Apple'ın merakla beklenen lansmanında neler açıklanacak?

Geçtiğimiz haftalarda Apple'ın yeni ürün tanıtımlarını yapmayı düşündüğünü sizlere aktarmıştık. Şirket, 28 Ekim Çarşamba günü “Pro and tell” adıyla yeni bir ürün buluşması düzenleyeceğini duyurdu. Etkinliğin tarihi ve adı doğrulanırken şirket, tanıtılacak ürünleri açıklamadı. Yeni MacBook Pro ve iPad mini modellerinin duyurulması bekleniyor.

Öne çıkması beklenen ürün, daha hafif ve ince tasarıma sahip yeni MacBook Pro. Söylentilere göre cihazda OLED ekran, dokunmatik kullanım, M5 Pro ve M5 Max işlemciler ile çentik yerine kamera deliği ve Dynamic Island bulunabilir. Bu modelin mevcut MacBook Pro’ların yerini alması yerine daha üst düzey bir seçenek olarak sunulacağı öne sürülüyor.

iPad mini’nin de OLED ekrana ve iPhone 18 Pro ile iPhone Duo’da kullanıldığı bildirilen A20 Pro işlemciye kavuşacağı iddia ediliyor. Ön kameranın yatay kullanıma öncelik verecek şekilde taşınması, suya dayanıklılığın iyileştirilmesi ve daha güçlü hoparlörler de beklenen değişiklikler arasında.

Etkinlikte M6 işlemcili bir iMac’in tanıtılabileceği de aktarılıyor. Bu modelde işlemci dışında büyük değişiklik beklenmezken yeni renk seçenekleri gündemde. Apple’ın ayrıca mevcut tasarımı koruyacak, 14 inç ekranlı giriş seviyesi bir MacBook Pro’yu M6 işlemciyle yenilemesi bekleniyor. Bu modelde ekran teknolojisinin değişmeyeceği, daha verimli işlemcinin pil ömrünü artırabileceği belirtiliyor.

Ürünlere ilişkin bu ayrıntıların henüz Apple tarafından doğrulanmadığını belirtelim. Şirketin 28 Ekim’deki duyurularına kadar cihazların özellikleri beklenti ve söylenti niteliğinde.