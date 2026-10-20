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Gündem CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı! Üsküdar seçimi ilk turda sonuçlandı: Yeni Başkan Vekili Emin Sarıoğlu oldu
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CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı! Üsküdar seçimi ilk turda sonuçlandı: Yeni Başkan Vekili Emin Sarıoğlu oldu

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CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı! Üsküdar seçimi ilk turda sonuçlandı: Yeni Başkan Vekili Emin Sarıoğlu oldu

Üsküdar Belediye Meclisi, Belediye Başkanvekilliği seçimi ilk turda sonuçlandı. Toplantı yeter sayısının sağlanmasıyla başlayan oturuma aday çıkarmayan CHP ve Yeni Parti katılmadı. Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Muhammed Emin Sarıoğlu tek aday olarak seçimi ilk turda kazaarak Üsküdar'ın yeni Belediye Başkan Vekili oldu.

15 Ekim günü geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in ardından Üsküdar Belediye Meclisi, bugün yeni belediye başkanvekilini seçmek üzere meclis salonunda toplandı. Başkan vekilliği seçiminde salonda yalnızca Cumhur İttifakı meclis üyeleri yer aldı. Cumhur ittifakının 23 meclis üyesinin bulunduğu belediye meclisine 10 meclis üyesine sahip CHP ve 9 meclis üyesi bulunan Yeni Parti ve 1 bağımsız üye de salonda yer almadı. Cumhur İttifakının adayı Emin Sarıoğlu seçimi ilk turda kazanarak Üsküdar'ın yeni Belediye Başkan vekili oldu. 

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Yorumlar

Niye Aday Çıkarmadılar

Çıkarsalardı hemen tıtuklanırdı da ondan.
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