Teknoloji devinden Erdoğan'a jest!

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Samsung Dijital Şehri'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Dünyanın en büyük ekran üreticilerinden olan Samsung'un tesislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görsel bir jest yapıldı.

Samsung Dijital şehrinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, firmanın yeni teknolojilerini birinci elden test etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanwha, Daelim ve GS firması yöneticilerini ayrı ayrı kabul etti. Resmi ziyaret için geldiği Seul'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde, Hanwha, Daelim ve GS firması yöneticileri ile bir araya geldi.