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Teknoloji Teknoloji devi Samsung umduğunu bulamadı
Teknoloji

Teknoloji devi Samsung umduğunu bulamadı

Dünya genelindeki durum nedeniyle tüm şirketler zor durumda kalırken bunlardan biri de Samsung oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 22:02:00 -
Teknoloji devi Samsung umduğunu bulamadı

2022 yılında üçüncü çeyreğin tamamlanması ile birlikte şirketler yeni gelir rakamlarını açıklamaya başladı. Son dönemde dünya genelinde yaşanan enflasyon ile birlikte şirket zor süreçlerden geçerken, Samsung da bu markalardan biri oldu.

Samsung’un kârı düşmeye devam ediyor

Samsung, 2022 yılının üçüncü çeyrek rakamlarına göre rekor gelir rakamlarına ulaşmış durumda. Ancak düşen kâr rakamları ise şirketi düşündürüyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4’lük artışla 54 milyar dolarlık gelir elde eden Güney Koreli üretici, kâr anlamında ise önemli bir düşüş yaşıyor.


Temmuz ve Eylül ayları arasında 7.6 milyar dolar kazanan şirket, ikinci çeyreğe göre yüzde 23‘lük bir düşüş yaşamış durumda. Diğer yandan 2021 yılının aynı çeyreği göz önüne alındığında ise şirketin kârı kaybı ise yüzde 26‘ya ulaşıyor.


Şirketin paylaştığı rakamlara göre, Samsung’un katlanabilir cihazları Galaxy Z Flip4 ve Galaxy Z Fold4 önemli satış rakamları yakalamış durumda. Bunun yanı sıra Galaxy Watch 5 ve Galaxy Buds2 Pro da şirkete önemli oranda kâr getiren ürünler arasında.


Bu telefonlar aynı zamanda Samsung Display bölümüne de önemli oranda getiri sağlamış gibi görünüyor. Diğer yandan, Samsung Display’in kârının TV ve monitör bölümleri için ise yarı yarıya düştüğü gözlemleniyor.

Samsung, için dördüncü çeyrek için de zorlu geçmesi bekleniyor. Makroekonomik istikrarsızlık ve jeopolitik sorunlar ile birlikte Samsung, yılın son bölümünde de sıkıntı yaşayabilir. Diğer yandan ise Noel ile birlikte satışlarda önemli bir artış yaşanabilir.


Şirket önümüzdeki süreçte kârlılığını artırmak adına tablet satışlarını artırmayı planlıyor. Bunun yanı sıra giyilebilir cihazlardaki çift haneli büyümenin de devam ettirilmesi hedefleniyor. Samsung ayrıca S-Pen deneyimini geliştirmeyi ve gelirlerini artırmayı planlıyor.

Yaşanan küresel çapta ekonomik kriz ile birlikte şirketlerin gelirleri artarken kâr oranları ise büyük ölçüde düşüyor. Peki siz şirketlerin üçüncü çeyrek rakamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

 

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