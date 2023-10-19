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Teknoloji Teknoloji devi iPad kullanıcılarının seçeneği genişliyor: ucuz ürün ile bolca övgü toplayacak! bakın ne kadar, kaç TL?
Teknoloji

Teknoloji devi iPad kullanıcılarının seçeneği genişliyor: ucuz ürün ile bolca övgü toplayacak! bakın ne kadar, kaç TL?

Yeniakit Publisher
2023-10-19 21:16:00 - 2023-10-19 21:18:23
Teknoloji devi iPad kullanıcılarının seçeneği genişliyor: ucuz ürün ile bolca övgü toplayacak! bakın ne kadar, kaç TL?

Apple kullanıcılarını sevindirecek haber geldi! Tasarımı ve ilgi çekici olan uygun fiyatlı Apple Pencil yüzleri güldürecek. Peki hangi modellerde geçerli? Fiyatı ne kadar? Kaç lira? İşte cevabı

Teknoloji devi Apple, 18 Ekim 2023 tarihinde yeni bir Apple Pencil modelini tanıttı. Şirket, bu yeni kalemle "iPad kullanıcılarına daha fazla seçenek sunma" amacı güdüyor. İşte yeni Apple Pencil hakkında bilmeniz gerekenler:

Bu yeni Apple Pencil modeli, USB-C kablosu ile şarj edilebiliyor. Özellikle çizim ve illüstrasyon tutkunları için mükemmel piksel hassasiyeti, düşük gecikme süresi ve eğime duyarlılık gibi üstün özellikler sunuyor. Ayrıca, mat bir yüzeye ve iPad'in yanına manyetik olarak yapışabilen düz bir kenara sahip.

Apple, yeni Apple Pencil'ın tasarımında kullanıcı deneyimini ön planda tutmuş gibi görünüyor. Kalem, sürgülü bir kapak altında gizlenen USB-C bağlantı noktasına sahip, bu da hem şarj edilme kolaylığı hem de kullanım sırasında pratik bir avantaj sunuyor.

Apple, bu yeni Apple Pencil modelini tanıtırken, "M2 çipli iPad Pro modelleriyle birlikte kullanıldığında, yeni Apple Pencil'ın dokunmadan algılama özelliğini desteklemesi sayesinde kullanıcıların daha da yüksek bir hassasiyetle çizim ve illüstrasyon yapmasına olanak tanıdığını" belirtiyor.

Yeni Apple Pencil, 2.699 TL fiyatla kasım ayının başından itibaren ayrı olarak satışa sunulacak. Bu uygun fiyatlı seçenek, daha fazla kullanıcının bu üstün özelliklere sahip kalemle tanışmasına olanak tanıyacak.
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Ayrıca, Apple, yeni Apple Pencil'ın aşağıdaki iPad modelleriyle uyumlu olduğunu açıkladı:

iPad (10. nesil)

iPad Air (4. ve 5. nesil)

11 inç iPad Pro (1., 2., 3. ve 4. nesil)

12.9 inç iPad Pro (3., 4., 5. ve 6. nesil)

iPad mini (6. nesil)

Bu yeni Apple Pencil, Apple kullanıcılarının yaratıcılıklarını daha fazla ifade etmeleri için bir fırsat sunuyor. Apple'ın bu ürünle getirdiği uygun fiyat seçeneği, kullanıcıların daha geniş bir kesiminin bu üstün özelliklere sahip kalemle deneyim kazanmasına imkan veriyor.

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