Teknoloji devi Google yanlışlıkla 125 milyar dolarlık emeklilik fonunun bulunduğu hesabı sildi! Dev hata

Teknoloji devi Google'ın bulut hizmeti kapsamında ciddi bir hata yaptığı ortaya çıktı. Avustralyalı şirket UniSuper'ın 125 milyar dolar değerindeki fonunun hesabı silindi.

Google, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının güvendiği bir teknoloji devi. Bu durum, şirketin sunduğu çok sayıda hizmet kapsamında, kullanıcıların verilerini güvende tutmak için büyük bir sorumluluk yaratıyor.

Fakat birkaç hafta önce gerçekleşen bir olay sonucunda, Google, yanlışlıkla Avustralya'daki emeklilik fonu UniSuper'ın Google Cloud hesabını sildi.

UniSuper tarafından yönetilen 125 milyar dolarlık emeklilik fonunun yarım milyondan fazla üyesi bir süre hesaplarına erişemedi!

Google'ın bir hata sonucunda, yarım milyonu aşkın UniSuper fonu üyesinin 1 hafta boyunca hizmetlere erişememesi durumu yaşandı. Bu süre zarfında UniSuper, üyelerine durumla ilgili bilgilendirme yaparak herhangi bir siber saldırıya uğramadıklarını ve kişisel bilgilerin güvende olduğunu belirtti. Ayrıca, yaşanan sorunun Google'ın bir hatasından kaynaklandığı da üyelere iletildi.

UniSuper'in başka bir bulut sağlayıcısında yedek hesabının olması sayesinde sorun hızlı bir şekilde çözümlendi. Bu sayede tüm hizmetler normale döndü.

Google Cloud'un patronu Thomas Kurian ve UniSuper CEO'su Peter Chun, yaşanan bu olayın "eşi benzeri görülmemiş" olduğunu belirtti!

Her iki taraf da yaşanan durumdan dolayı özür dileyerek, böyle bir olayın tekrar yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

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Kurian, yaşanan bu tuhaf olayın, kasıtlı olmayan bir yapılandırma sonucunda meydana gelen bir dizi durum nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, UniSuper'ın aboneliğinin iptal edildiğini açıkladı. Şirket, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldığını açıkça vurguladı.