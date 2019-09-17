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TEKNOFEST'te yerli ve milli araçlar ziyarete açıldı

Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen, başta savunma sanayisi olmak üzere çeşitli alanlarda başarısını ispatlayan araçlar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilendi.

17 Eylül 2019 Salı 17:12
TEKNOFEST'te yerli ve milli araçlar ziyarete açıldı

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Türk Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ile Türk kurum ve kuruluşlarca geliştirilen araçlar sergilenirken, birçok etkinlik düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Katılımcılar, dikey rüzgar tüneli, gök bilim planetaryumu ve bilim seferberliği planetaryumu başta olmak üzere etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Birçok kişi, dikey rüzgar tünelinde serbest uçuş yapabilmenin keyfini yaşarken, planetaryumlarda astronomi ve uzay bilimleri konularında eğitici görseller izleme imkanı buldu.

Festivalde, Türk güvenlik teşkilatları filosunda bulunan hava ve kara araçları görücüye çıktı. Sergilenen araçlar içerisinde en fazla ilgiyi başta savunma sanayisi olmak üzere çeşitli alanlarda başarısını ispatlayan yerli ve milli araçlar gördü.

Yerli üretim araçları yakından görme ve içerisine girerek inceleme imkanı bulan katılımcılar, ziyaretleri sırasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu arada, öğrenci gruplarının özellikle uçak ve helikoptere binerken heyecanlandıkları gözlendi.

Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muhrip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, sualtı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer aldı. Yerli ve milli araçları inceleyen vatandaşlar, sürüş deneyimi sunan birçok simülasyona katıldı.

Rusya başta olmak üzere savunma sanayisinde çalışma yürüten birçok ülke de festivalde hava ve kara araçlarını tanıttı.

Öte yandan, etkinlikte bazı Türk kurum ve kuruluşlar geliştirdikleri araçların prototipini tanıttı.

 

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 17:12
  1. İstanbul
  2. helikopterler
  3. TEKNOFEST
  4. Uçaklar
  5. yerli ve milli araçlar
  6. Anadolu Ajansı

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