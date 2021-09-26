TEKNOFEST’te son gün

Asayiş olaylarını aydınlatmak ve suçluların yakalanmasını sağlayarak adalete katkı sağlamak amacıyla bilim ve teknolojinin tüm imkanlarından faydalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, envanterindeki yerli ve milli imkanlarla tasarlanan son teknoloji ürünü cihazları TEKNOFEST’te sergiliyor.

Bomba imha dronu

Şüpheli paketlerin insansız araçla imhasına olanak sağlayan elektromanyetik dalga sistemini, yeraltı bomba arama ve tespit robotunu, 5 bin 200 metreden patlayıcıları etkisiz hale getiren lazerli bomba imha drone’nu yakından görme imkanı bulan ziyaretçilere, parmak izi ve dolandırıcılık biçimleri hakkında uygulamalı bilgi veriliyor. Katılımcılar, Emniyet Müzesi’nde sergilenen, Çanakkale Savaşı’na gönüllü olarak katılan 17 yaşındaki Osmanlı zabit namzeti Asteğmen Mehmet Muzaffer’in “100 Liralık Kaimesi”ni de yakından inceliyor.

Delil çok önemli

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Oğuz Tüzün, “Bir şüpheliyi bir şeyle suçlayacaksak delil çok önemli. Delilin yeri de burası (Kriminal Daire Başkanlığı). Delile olan güven devlete olan güvendir. Yani delili ne kadar sağlam tutarsak devlete olan güveni de artırıyoruz bu şekilde, bu bilinçle çalışıyoruz” dedi. Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin ise “Biz meydana gelmiş olayları olay yerinde çözme imkanına sahibiz. Bu imkanı bilim ve teknolojiyle bağdaştırdığımızı burada (TEKNOFEST) vatandaşlarımıza sergilemekteyiz” açıklamasında bulundu.