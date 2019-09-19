TEKNOFEST'te sergilendi! Tam şarjla 400 km yol gidiyor

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, milli ve yerli imkanlarla üretilen araçların sergilenmesine de olanak sağlıyor. Festivale katılarak stant açan kurum ve kuruluşlar, ürettikleri teknoloji araçlarını sergiledi. Kimi elektrikle, kimi hidrojenle çalışan araçlar ziyaretçilerin ilgisini gördü.

Stant görevlileri, araçları tanıtırken vatandaşların merak ettikleri sorulara yanıt verdi. Bazı vatandaşların araçlar ve sistemleri yakından incelediği, bazısının da araç içi ve çevresinde fotoğraf çektirdiği görüldü.

İkitelli OSB'de üretilen yerli ve milli araç Gen TM-480 de TEKNOFEST'te yerini aldı.Yazılımı ve motoru dahil tüm sistemleri yerli ve milli imkanlarla üretilen, prototip için sadece bataryası yurt dışından temin edilen binek aracı vatandaşlar meraklı gözlerle inceledi.

Karbonfiber gövdeye sahip, saatte 180 kilometre hıza ulaşabilen, tam şarj ile 400 kilometre yol gidebilen otomobilde kablosuz bağlantı sistemlerinden park frenine, hız sabitleyicisinden dokunmatik sistemlere kadar birçok özellik yer alıyor.

Gen Otomobil Ar-Ge Direktörü Nail Güzel, yerli imkanlarla geliştirilen otomobilin yüzde 100 elektrik enerjisi ile çalıştığını söyledi.

Güzel, "Üzerindeki motor, motor sürücüsü, yazılımlar, aklınıza gelen bütün cihazlar yerli olarak geliştirilmiş. Yüzde 100 yerli araç diyebilirim, bataryaları hariç, maalesef bataryaları şu an için yurt dışından tedarik ediyoruz ama onları da ileride yerlileştirme çalışmalarımız olacak" dedi.

Güzel, projeye yaklaşık 7 milyon dolar civarında para harcandığını, seri üretime dair çalışmaların devam ettiğini, 2021 yılının sonlarına doğru otomobili bantlardan indirmeyi hedeflediklerini kaydetti.