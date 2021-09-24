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26 Eylül’e kadar devam edecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te ASELSAN rüzgarı esiyor. ASELSAN’ın çocuklar için TEKNOFEST’te oluşturduğu Tekno Macera alanı, yüzlerce çocuğu ağırlamaya devam ediyor. Burada bilimi keşfeden çocuklar, kodlama, robotik ve yapay zekayı keşfediyor. Tekno Macera, yeni neslin çocuklarına teknoloji, bilişim ve savunma sanayi alanında doğru ve faydalı alışkanlıklar kazandırarak onları; çağın gerekliliği olan meraklı, araştırmacı ve üreten bireyler olma konusunda heveslendiriyor.

“Pazar gününe kadar herkesi bekliyoruz”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Gençlerimizin hayalleriyle beslenen bu özel festivale Pazar gününe kadar herkesi ASELSAN’ımıza bekliyoruz. ASELSAN 1975 mağazamız ve ASİL Kafemiz de değerli ziyaretçilerini bekliyor. Gösterilen ilgiden çok memnunuz. 500 metrekarelik standımızda ürünlerimiz, çocuklar için kurguladığımız Tekno Macera alanımız var. İnsansız Su Altı Yarışması’ndan, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’ne kadar birçok etkinliğe yoğun ilgi gösteren tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. Çocuklarımıza çeşitli yarışmalarla, etkinliklerle, onların deneyimlemesi için buraya getirdiğimiz ürünlerimizle teknolojiyi sevdirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Milli teknolojiye yoğun ilgi

ASELSAN, insansız hava sistemlerinden silah sistemlerine kadar çok sayıda ürününü TEKNOFEST’te sergilemeye devam ediyor. Burada geleceğin tank konseptini keşfeden çocuklar, T-70 Genel Maksat Helikopterinin uçuş görev sistemini de deneyimliyor. Uzaktan komutalı sistemleri de tanıyan çocuklar ASELSAN alanında renkli görüntüler oluşturmaya devam ediyor. 26 Eylül’e kadar devam edecek TEKNOFEST’te ASELSAN binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.