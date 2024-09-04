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Gündem TEKNOFEST'e rekor katılım! Cüneyt Özdemir'in sözleri sosyal medyaya damga vurdu
Gündem

TEKNOFEST'e rekor katılım! Cüneyt Özdemir'in sözleri sosyal medyaya damga vurdu

Yeniakit Publisher
2024-09-04 19:54:00 - 2024-09-04 19:54:36

Türkiye'nin başarılarını yermeye kalkanların aksine Cünety Özdemir, TEKNOFEST'e rekor katılımı övdü.

Türkiye'nin yerli milli teknoloji yaptığı atılımlar bazı çevreleri rahatsız ediyor. TEKNOFEST'e yapılan rekor başvuruyu öven Cüneyt Özdemir'in sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cüneyt Özdemir: TEKNOFEST festivali başlıyor. Yarışmak amacıyla 774.296 takım başvurmuş. Çok etkilendim, müthiş bir katılım Selçuk Bayraktar, Erdoğan'ın kızıyla evli olduğu için pek çok muhalif kesim dudak büktü, bunları AK Partili belediyeler fonluyor dediler oradan bir şey çıkmadı. Gördük ki fonlamıyorlarmış Çok büyük başarı." sözleri sosyal medyada viral oldu...

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